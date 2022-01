Dalla primavera grandi cambiamenti su Rai 1, il programma boom di ascolti Ulisse di Alberto Angela ritornerà il sabato sera in prima serata. Un rinnovo merito del grande e costante successo di questo format educativo che dona grande prestigio alla rete.

Le nuove puntate di Ulisse

L’appuntamento è della nuova serie Ulisse di Alberto Angela è fissato per Sabato 6 Aprile su Rai 1. Ci saranno ben 6 puntate di approfondimento, ma i temi ancora non si conoscono. Il programma terminerà per il 7 Maggio, in tempo per lasciare spazio il 14 Maggio alla cronaca della finale degli Eurovision con Alessandro Cattelan.

Per chi volesse recuperare le puntate precedenti di Ulisse, può usufruire del servizio streaming gratuito di RaiPlay in cui si trovano tutte le stagioni divise per anno.

Alberto Angela ora è occupato con Meraviglie

Ma per gli affezionati dei programmi educativi di Alberto Angela: niente paura. Il grande divulgatore di Rai 1 è in onda il martedì sera con Meraviglie, un programma che porta i telespettatori dentro le meraviglie più belle della nostra nazione. L’ultima puntata è andata in onda il 4 Gennaio su Raiuno, location: Siracusa.