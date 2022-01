Stasera, su Italia 1, andrà in onda in seconda serata Eyes Wide Shut. Il film, che presenta un cast di eccezione con i sorprendenti Tom Cruise e Nicole Kidman, avrà come protagonisti William e Alice Hartford. Inizialmente i due appariranno molto affiatati grazie alla serenità della loro vita coniugale ma, a un certo punto, il matrimonio subirà una battuta di arresto per via di Alice.

La donna inizierà ad avere delle vivaci fantasie sessuali e William, confuso e sconvolto dalla situazione, prenderà parte a un’orgia durante una festa clandestina.

15 curiosità su Eyes Wide Shut

La pellicola, uscita nel 1999, ancora oggi suscita molte curiosità negli spettatori, sia per via della storia raccontata che per ciò che è accaduto dietro le quinte. Ecco 15 cose che, quasi sicuramente, non sapete sul film!

Contratto vincolante

Tom Cruise e Nicole Kidman erano così desiderosi di prendere parte a un film diretto da Stanley Kubrick da accettare di firmare un contratto vincolante a tempo indeterminato. Solo il regista aveva il potere di annullarlo.

Guinness dei Primati

Il film è entrato nel Guinness dei Primati per via delle riprese continue più lunghe di tutti i tempi. Gli attori hanno impiegato ben 400 giorni per realizzare tutte le scene previste e, prima dell’uscita della pellicola, la produzione ci ha lavorato per circa un anno.

Ambientazione del film

Il film ha come sfondo la città di New York, ma nessuna scena è stata girata in America. Stanley Kubrick era così terrorizzato all’idea di volare di aver scelto di rimanere in Inghilterra.

Nuovo accento

I figli di Tom Cruise e di Nicole Kidman, a causa delle riprese prolungate, hanno inaspettatamente acquisito l’accento britannico.

Giornali in italiano

Kubrick era solito girare più versioni delle scene contenenti lettere o fogli di giornale. In Italia, per esempio, essi compaiono nella nostra lingua.

Rimando a Barry Lyndon

Nel film, Tom Cruise indossa una maschera che è stata modellata sul volto di un altro attore: Ryan O’Neal. Egli aveva vestito i panni di protagonista in un altro film di Kubrick intitolato Barry Lyndon.

Le scene erotiche

L’intento di Kubrick era quello di mostrare tutti i dubbi e le perplessità di William e Alice. Per riuscirci, ha separato Tom Cruise e Nicole Kidman, non permettendogli di parlare dei dettagli delle riprese. L’attrice ha dovuto girare scene erotiche per ben 6 giorni di fila, senza che a Cruise venisse consentito di stare sul set

La scelta degli attori

Tom Cruise e Nicole Kidman sono stati scelti per interpretare i protagonisti del film nel momento in cui Kubrick ha fatto la loro conoscenza. Ciò è avvenuto durante una visita della coppia nella casa del regista.

Quadri

Tutti i quadri presenti nella casa di William e Alice sono stati realizzati da Christiane e Katharina Kubrick, rispettivamente moglie e figlia del regista.

Eva Herzigova

Kubrick ha chiesto ad Eva Herzigova di interpretare Mandy, ma la donna ha rifiutato a causa delle numerose scene di sesso e di nudo presenti nel film.

La cura maniacale di Kubrick

Il regista ha curato al massimo ogni singolo dettaglio del film. Ha scelto personalmente il colore delle pareti, gli oggetti usati per le scene, i mobili e anche le maschere per la festa orgiastica.

Rain Man – L’uomo della pioggia

Durante una scena del film, dove William e Alice litigano pesantemente, è possibile scorgere la videocassetta del film Rain Man – L’uomo della pioggia.

Cambio di programma

Tom Cruise e Nicole Kidman avrebbero dovuto girare rispettivamente Mission Impossible 2 e Amori & Incantesimi, ma a causa delle lunghe riprese di Eyes Wide Shut, sono stati costretti a modificare i loro progetti e a ritardare la salita sul set.

Registi

Sono stati ben 7 i registi a prendere parte al film: Sydney Pollack, Todd Field, Thomas Gibson, Rade Serbedzija, Alan Cumming, Brian W. Cook e Tom Cruise.

Cast

Prima dell’incontro con Tom Cruise e Nicole Kidman, Kubrick aveva pensato di dare il ruolo di William ed Alice ad Alec Baldwin e Kim Basinger.