Sportitalia è un canale visibile in chiaro al numero 60 del digitale terrestre, oppure in HD sul canale 560. Esso, come da tradizione, è dedicato essenzialmente agli appassionati di calcio che, soprattutto in questo periodo, stanno seguendo le vicende del Calciomercato. A partire da lunedì 3 gennaio, infatti, si aprirà la finestra invernale inerente le trattative in atto in questo periodo dell’anno. Scopriamo nel dettaglio tutto quello che andrà in onda.

Si apre la finestra di Sportitalia sul Calciomercato

Il canale Sportitalia ha appena aperto i battenti alla consueta finestra inerente il Calciomercato. Il palinsesto si arricchirà di circa 200 ore fino alla grande maratona finale prevista per la chiusura nel giorno 31 gennaio 2022. Su tale canale verrà dato spazio a tanti momenti dedicati al calcio giovanile e internazionale. Ad ogni modo, non mancheranno notizie esclusive, interviste e approfondimenti inerenti gli affari del mercato attuale.

Il momento più interessante della programmazione resta fissato alle ore 23 con Sportitalia Mercato. trasmissione condotta da Michele Criscitiello con Alfredo Pedullà, i quali racconteranno agli appassionati tutti i recenti sviluppi del calciomercato dando voce anche a ospiti di grande spicco.

I dettagli sulla programmazione

Ad ogni modo, ci sarà spazio anche per altri appuntamenti. A partire dalle ore 8 del mattino, infatti, ci sarà spazio per tanti momenti dedicati all’informazione. Calciomercato Live, poi, andrà in onda a partire dalle ore 17:00 alle 21:00. Esso sarà seguito da Aspettando Calciomercato. La chiusura, poi, si avrà con Lo Sai Che?! e con l’ultima edizione di SI Live 24.

Sportitalia, dunque, si impegna a tenere sempre aggiornati gli appassionati del settore sulle vicende inerenti il calcio e le trattative sui vari giocatori saranno possibili anche e soprattutto grazie al supporto di inviati sul posto. Inoltre, i telespettatori potranno seguire anche la partita Vannes-PSG valida per i sedicesimi di finale della Coppa di Francia. La partita comincerà alle 21:00 e andrà in onda in diretta. Per scoprire tutti i dettagli inerenti la programmazione vi basterà consultare l’app Sportitalia.