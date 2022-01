I palinsesti della Rai sono stati aggiornati e sono trapelate delle informazioni che riguardano i primi mesi dell’anno 2022. Molte sono le novità che saranno introdotte con lo scopo di intrattenere i numerosi telespettatori. Inoltre, c’è anche la messa in onda della terza parte di una delle serie più attese del momento. Scopriamo nel dettaglio di quale si tratta e tutte le altre informazioni.

Le principali serie tv dei palinsesti Rai

In questo periodo la Rai ha diffuso informazioni piuttosto certe in merito ai palinsesti della rete inerenti i primi quattro mesi dell’anno. Partendo dall’evento più importante, ricordiamo che dal 1 al 5 febbraio andrà in onda su Rai 1 il Festival di Sanremo 2022 condotto, per il terzo anno consecutivo, da Amadeus. Oltre a questo grande evento, però, ci sono anche tante altre novità.

Le serate del lunedì, infatti, a partire dal 31 gennaio saranno occupate dalla fiction Non mi lasciare. Successivamente, poi, verrà lasciato spazio alla fiction Makari, trasmessa dal 7 al 21 febbraio. Tempo di nuova stagione anche per Nero a metà, che andrà in onda dal 28 febbraio con la sua terza stagione. Ad ogni modo, la serie più attesa del momento sembra essere un’altra. Con un po’ di ritardo, infatti, tornerà in onda L’amica geniale, che proporrà agli spettatori la terza stagione. Tale serie andrà in onda su Rai 1, ogni martedì, nel periodo che va dall’8 febbraio al 1° marzo.

Altri spoiler sulla programmazione di Rai 1

Al termine della messa in onda di tale serie, poi, verrà lasciato spazio a Studio battaglia, che sarà trasmesso dal 15 al 22 marzo. Mentre nella serata dell’8 marzo è già prevista la messa in onda del film A muso duro. Il giovedì sera, invece, a partire dal 10 marzo andrà in onda la nuova stagione di Don Matteo. Essa sarà contraddistinta dall’arrivo di una new entry, ovvero, Don Massimo, interpretato da Raoul Bova. Dal 13 gennaio al 2 marzo, invece, è tempo di lasciare spazio alla stagione numero due di DOC Nelle tue mani.

Da domenica 30 gennaio andrà in onda La Sposa, mentre dal 6 al 27 febbraio sarà la volta di Lea e i bambini degli altri. Dal 6 al 27 marzo sarà il turno di Malinconico avvocato. Infine, passando agli show, tornerà anche Milly Carlucci con la nuova edizione de Il Cantante mascherato a partire da venerdì 11 febbraio fino al 25 marzo. Venerdì 4 marzo ci sarà spazio per una serata evento interamente dedicata a Lucio Dalla. Mentre il sabato sera sarà lasciato ad Affari tuoi, versione famiglia, dal 12 febbraio al 12 marzo. Dal 19 marzo al 2 aprile, infine, andrà in onda il nuovo show di Massimo Ranieri e Clementino.