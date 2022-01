Lo show condotto da Milly Carlucci sta per arrivare. A partire dall’11 Febbraio le puntate de Il Cantante Mascherato inizieranno su Rai 1 con un cast eccezionale.

Le novità della nuova edizione del Cantante Mascherato

La terza stagione si preannuncia carica di nuove maschere, sempre più divertenti e colorate. In 6 puntate si dovrà individuare chi si cela dietro questi personaggi. Ci saranno 3 puntate a Febbraio: 11, 18 e 25 Febbraio. Dopodiché ci sarà uno stacco il 4 Marzo per lo speciale su Lucio Dalla e si riprenderà poi la settimana successiva, come di consueto. L’ultima puntata è programmata per il 25 Marzo. Milly Carlucci ha così commentato la nuova edizione:

“Torna Il Cantante Mascherato, lo show più misterioso della tv. Una gara tra dodici personaggi famosi la cui identità è segreta e che cantano nascosti dietro una meravigliosa maschera. Nelle scorse edizioni, tra gli altri, abbiamo smascherato Red Canzian, Albano, Orietta Berti, Arisa, Teo Mammucari, i Ricchi e Poveri. E quest’anno chi canta dietro la maschera?”.

Nella giuria arriva Arisa o Morgan?

Quest’anno insieme alla giuria potrebbe sedersi la cantate Arisa, vincitrice di Ballando con le stelle, e che conosce molto bene il format de Il Cantate Mascherato perché partecipò alla prima edizione con la maschera del Barboncino. Entrerebbe al posto di un’altra cantante: Patty Pravo, che quest’anno per la prima volta non ci sarà. Era stata infatti giudice per tutte le edizioni de Il Cantante Mascherato.

Un altro nome noto che si vocifera potrebbe far parte del cast è Marco Castoldi, in arte Morgan, arrivato in finale a Ballando con le Stelle e classificatosi al terzo posto nonostante Selvaggia Lucarelli l’osteggiasse e abbiano avuto tantissime discussioni ad ogni puntata. Come giudice sarebbe una scelta rischiosa, considerando il noto carattere del cantante.

Per ora gli unici giurati confermati sono: Francesco Facchinetti, Flavio Insinna e Caterina Balivo. Rispetto a quelli della scorsa edizione anche Costantino Della Gherardesca sembrerebbe non far più parte del cast, come si vede dal promo Rai.

Il cast de Il Cantante Mascherato

Quest’anno un’altra grande novità è un nuovo coreografo: Simone De Pasquale al posto di Raimondo Todaro, che invece si è aggiunto in veste di professore al cast del programma Amici di Maria De Filippi. Sara Vaira è stata confermata nel ruolo di investigatrice, la ballerina dopo le performance dell’anno scorso è di nuovo una presenza fissa che raccoglie le testimonianze a bordo campo.

Non resta che aspettare venerdì 11 Febbraio 2022 per scoprire le sorprese del programma targato Rai.