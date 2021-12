L’avete mai vista la nuova casa di Julia Roberts? L’attrice ha acquistato il suo nuovo mega appartamento lo scorso gennaio 2020. L’atto è stato formalizzato precisamente il giorno 6 e il valore dell’immobile è di ben 8,3 milioni di dollari. Online sono disponibili le foto di tutta la casa. Scopriamo come è composta.

La nuova casa di Julia Roberts: dimensioni e costo

Julia Roberts l’anno scorso ha acquistato il suo nuovo immobile che misura ben 6.245 piedi quadrati. La donna è riuscita ad ottenere anche uno sconto di circa 2 milioni di dollari, in quanto il prezzo originale della casa era di ben 10,25 milioni. L’appartamento è situato a San Francisco, precisamente nel tranquillo e sobrio quartiere di Presidio Heights.

Tutto l’appartamento si sviluppa su cinque piani ed è caratterizzato da cinque camere da letto e cinque bagni. Lo stile che l’attrice ha voluto dare alla sua dimora è revival vittoriano. Dalle immagini riportate di seguito si evince perfettamente l’attenzione che la protagonista ha voluto dare ai dettagli e alla cura di ogni minimo particolare.

Come si compone l’abitazione e le foto

Inoltre, la casa è composta anche di una stanza extra, situata all’ultimo piano e un garage all’interno del quale entrano perfettamente due auto. Non manca, poi, un giardino molto grande e curato e una wine room all’interno della quale l’attrice può rilassarsi in compagnia di parenti e amici. Gli spazi interni, invece, sono estremamente ampi e dotati di numerose finestre in grado di far penetrare un enorme quantitativo di luce.

Il pavimento è ricoperto di parquet noce, mentre la camera da letto di Julia Roberts è situata al terzo piano, al quale si accede mediante una scalinata principale estremamente sontuosa. Tale camera, naturalmente, dispone di un bagno privato, di una cabina armadio con ante completamente rivestite in legno e di un balcone indipendente in modo da donare totale privacy alla padrona di casa. L’arredo è stato finemente scelto in modo da creare armonia con l’intero contesto dell’abitazione. Non mancano accessori colorati, dai toni del verde bottiglia e petrolio in grado di dare estremo dinamismo e personalità all’appartamento. Ecco di seguito tutte le foto.

