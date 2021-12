Dopo lo straordinario successo di “The Mandalorian”, una nuova serie TV incentrata su un celebre personaggio della saga di Star Wars farà il suo debutto oggi su Disney Plus. Stiamo parlando naturalmente di “The Book of Boba Fett”, lo spin-off dedicato al cacciatore di taglie più amato dal fandom, già protagonista nei libri, fumetti e videogiochi usciti dopo la sua apparizione ne “L’impero colpisce ancora” (1980) e “Il ritorno dello Jedi” (1983).

Che Boba Fett fosse ancora vivo lo abbiamo appreso nella scena post crediti di “The Mandalorian 2”, ritratto insieme a Fennec Shand durante il tentativo di conquista delle terre di Tatooine, le stesse che un tempo erano governate dal clan di Jabba the Hutt. Nei panni del cacciatore di taglie più famoso della galassia troviamo Temuera Morrison (Jango Fett in “L’attacco dei Cloni”). Al suo fianco ci sarà l’attrice Ming-Na Wen, che interpreterà il ruolo di Fennec Shand. Completano il cast David Pasquesi, Jennifer Beals e Sophie Thatcher.

Dove vedere The Book of Boba Fett gratis su Disney Plus

La visione della serie TV “The Book of Boba Fett” è disponibile su Disney+, gratis per gli abbonati. A partire dal 29 dicembre sarà caricato sulla piattaforma streaming il primo episodio, i successivi saranno resi disponibili settimanalmente ogni mercoledì alle ore 9:00, per un totale di 7 episodi.

Di seguito la procedura per guardare “The Book of Boba Fett” gratis su Disney+ da smartphone:

Scarica l’app Disney+ (link Google Play Store – link App Store). Esegui il login con le credenziali indicate durante la fase di registrazione. Tocca la lente d’ingrandimento in basso a sinistra e digita il nome della serie TV. Seleziona il riquadro con la locandina della nuova serie televisiva incentrata sul personaggio Boba Fett di Star Wars e avvia la riproduzione del video.

Vuoi guardare gratis “The Book of Boba Fett”? Abbonati allora oggi stesso a Disney+, anche da app, e accedi all’infinito catalogo Disney