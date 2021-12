Terminata la pausa natalizia, la Coppa del Mondo di sci alpino riprende a Lienz, in Austria, martedì 28 e mercoledì 29 dicembre rispettivamente con il gigante e lo slalom femminile. Le azzurre proveranno ad approfittare dell’assenza della campionessa Mikaela Shiffrin, che al momento si trova al comando della generale. L’atleta statunitense è stata costretta a saltare il doppio appuntamento di Lienz a causa della positività al Covid-19: la sua assenza tra le nevi del Tirolo orientale potrebbe trasformarsi in un’ottima occasione per le nostre azzurre in ottica podio e, perché no, vittoria.

A seguire tutto quello da sapere su dove vedere lo slalom femminile di Lienz di mercoledì 29 dicembre e gli orari della prima e seconda manche.

Dove vedere lo slalom femminile di Lienz del 29 dicembre in TV

Lo slalom femminile di Lienz, valido come prova della Coppa del Mondo di sci alpino, sarà trasmesso in diretta TV su Rai 2, Rai Sport ed Eurosport. Il collegamento con la pista di Lienz comincerà pochi minuti prima delle 10:00, orario di inizio della prima manche, mentre la seconda manche prenderà il via alle ore 13:00.

Sei le sciatrici azzurre che gareggeranno tra i pali stretti della pista austriaca: Anita Gulli, Marta Rossetti, Sophie Mathieu, Lara Della Mea, Vera Tschurtschenthaler e Federica Brignone. Quest’ultima sarà al via anche dello slalom gigante in programma quest’oggi. Ed è proprio la Brignone l’ultima azzurra riuscita nell’impresa di vincere sulle nevi di Lienz: la vittoria risale al 2017, quando trionfò nella prova del gigante, mentre l’ultimo podio è stato portato a casa nel 2019 da Marta Bassino, il nuovo fenomeno dello sci italiano.

Dove vedere lo slalom femminile di Lienz in streaming

La diretta streaming dello slalom femminile di Lienz del 29 dicembre sarà visibile gratis su RaiPlay, la piattaforma di video streaming della Rai, oltre che su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN e TimVision.