Domenica 26 dicembre, giorno di Santo Stefano, andrà in onda come di consueto un nuovo appuntamento con Domenica In, con alle redini Mara Venier. La conduttrice terrà compagnia agli italiani anche in questo giorno di festa e gli ospiti sono davvero molti e sicuramente degni di nota. Scopriamo, dunque, tutte le anticipazioni in merito alla quindicesima puntata del format.

I primi due ospiti della quindicesima puntata di Domenica In

Domenica In si accinge ad andare in onda per la quindicesima volta in questa edizione. L’appuntamento è fissato per il 26 dicembre, sempre a partire dalle ore 14:00 su Rai 1. Nel giorno immediatamente successivo a quello del Santo Natale, Mara Venier tornerà ad essere in studio insieme a tutta la sua troupe per intrattenere i telespettatori e rendere più allegra e giocosa questa particolare domenica di festa.

Per quanto riguarda gli ospiti, tra di essi ci saranno i cantanti del gruppo Il Volo. I tre ragazzi saranno ospiti di zia Mara e parleranno, soprattutto, del loro ultimo lavoro chiamato “Il Volo sings Morricone”, opera che raccoglie molti dei brani dell’artista Ennio Morricone rivisitati e cantati da Il Volo. In studio, poi, ci sarà anche il giornalista e direttore de Il Fatto Quotidiano Marco Travaglio. Quest’ultimo presenterà il suo ultimo libro “Indro, il 900”, incentrato sul suo maestro di vita Indro Montanelli.

Altri spoiler sulla messa in onda del 26 dicembre

Nello specifico, si soffermerà anche sulla sua esperienza vissuta come giornalista del Giornale Nuovo di Milano, testata fondata proprio da Montanelli. Successivamente, poi, verrà dato spazio anche all’intrattenimento puro, sta di fatto che tornerà il gioco Il Musichiere, con protagonista Pierpaolo Pretelli. Nel corso della puntata di domenica 26 dicembre di Domenica In, inoltre, pare ci sarà anche un altro ospite speciale.

Stiamo parlando di Stefano De Martino, il quale dovrebbe partecipare proprio al divertente gioco condotto da Pretelli. Una parte della puntata, poi, verrà dedicata anche alla cucina, sta di fatto che si aprirà un dibattito incentrato sul pranzo di Natale appena trascorso e sul cenone di Capodanno ancora in arrivo. Infine, largo alla musica sotto le note dei brani dell’artista Andrea Sannino. Per saperne di più, non ci resta che attendere il 26 dicembre.