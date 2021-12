Dalle produzioni originali ai primi match di Serie A del 2022: lo sport di DAZN non va in vacanza nemmeno a Natale, con un’offerta ricca di contenuti on demand e appuntamenti live. Ecco la programmazione completa che copre il periodo compreso tra la Vigilia e il 9 gennaio 2022.

A Natale su DAZN una nuova puntata di Vocabolario Borghi e la Goal Collection

Tra i contenuti on demand disponibili durante le imminenti festività natalizie riflettori accesi sulle nuove puntate dei format Culture e Vocabolario Borghi, con la storia del difensore dell’Inter Stefan De Vrij da una parte e il racconto del termine “fracasso” dall’altra (l’appuntamento con il nuovo episodio di Vocabolario Borghi è fissato per il 27 dicembre).

Inoltre, dal 24 dicembre al 5 gennaio torneranno online tutte le puntate del format C’era una porta e gli episodi della serie originale Scintille. Per salutare poi nel migliore dei modi la fine dell’anno, dal 27 al 31 dicembre DAZN proporrà Goal Collection, con i 50 gol più belli del 2021.

E per la serie “nuovo anno, nuovo format”, il 3 gennaio 2022 debutterà Day Off, una produzione originale DAZN, condotta da Diletta Leotta, che racconta la giornata fuori dal campo di un calciatore di Serie A. La prima puntata sarà dedicata al centrocampista della Juventus e della Nazionale italiana Federico Bernardeschi.

Tutti i contenuti live su DAZN dal 24 dicembre al 9 gennaio

Per completare la propria offerta, non potevano mancare i contenuti live:

24 dicembre: San Francisco 49ers-Titans ( NFL ).

). 25-26 dicembre: Saturday Games ( NFL ).

). 26 e 29 dicembre: in campo la Serie B con la 19^ e 20^ giornata di campionato. Il 26 dicembre spazio al big match Pisa-Frosinone, mentre il 29 dicembre riflettori accesi sul posticipo Lecce-Cremonese.

con la 19^ e 20^ giornata di campionato. Il 26 dicembre spazio al big match Pisa-Frosinone, mentre il 29 dicembre riflettori accesi sul posticipo Lecce-Cremonese. 2 gennaio: tutta la 19^ giornata de LaLiga , una delle partite più interessanti vedrà confrontarsi Atletico Madrid e Rayo Vallecano.

, una delle partite più interessanti vedrà confrontarsi Atletico Madrid e Rayo Vallecano. 3 gennaio: giornata finale del World Darts Championship .

. 6 gennaio: torna in campo la Serie A con la prima giornata del girone di ritorno. I big match sono Juventus-Napoli e Milan-Roma.

con la prima giornata del girone di ritorno. I big match sono Juventus-Napoli e Milan-Roma. 7-10 gennaio: in Inghilterra va in scena il terzo turno di FA Cup .

. 8-9 gennaio: si gioca la seconda giornata di ritorno di Serie A con le partite Roma-Juventus e Inter-Lazio.