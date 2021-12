Nella serata di ieri 19 dicembre, su Canale 5, è andata in onda l’ultima puntata di All Together Now. Finalmente, dopo un percorso durato ben otto settimane, è stato eletto il vincitore indiscusso di questa quarta edizione. Si tratta di Giacomo Voli che, con la sua incredibile voce, è riuscito a conquistare la giuria e il pubblico a casa.

La vittoria gli ha consentito di portare a casa un premio pari a 100.000 euro e la possibilità di registrare una cover con la collaborazione di Radio R101.

Giacomo Voli protagonista di quattro manche

La finale di ieri sera di All Together Now è stata combattuta da sette concorrenti. Tutti hanno cercato di fare del loro meglio per trionfare, ma è stato Giacomo Voli a convincere i giudici. Il cantante ha dovuto affrontare quattro appassionanti manche che, in modo diverso, hanno messo alla prova le sue capacità:

Prima manche : ha conquistato 100 punti con la canzone Sweet Child o’ Mine dei Guns N’ Roses

: ha conquistato 100 punti con la canzone Sweet Child o’ Mine dei Guns N’ Roses Seconda manche : ha trionfato nella sfida con Michelle Perera

: ha trionfato nella sfida con Terza manche : è riuscito a superare la prova grazie al duetto di Anna Tatangelo sulle note Shallow di Lady Gaga e Bradley Cooper.

: è riuscito a superare la prova grazie al duetto di Anna Tatangelo sulle note Shallow di Lady Gaga e Bradley Cooper. Quarta manche: ha vinto contro Vincenzo Cantiello con la canzone Somebody To Love dei Queen

Giacomo Voli e la sua carriera musicale

Giacomo Voli si è avvicinato alla musica grazie a suo nonno. Fin da bambino, ha iniziato a sviluppare le sue fantastiche capacità artistiche che, nel corso del tempo, l’hanno portato a diventare il frontman dei TeodasiA. Dal 2016 fa parte dei Rhapsody Of Fire e nel 2014 ha partecipato a The Voice of Italy. Anche qui è riuscito a sorprendere tutti ma, nonostante il suo bellissimo percorso, non è riuscito a trionfare contro Suor Cristina che si era aggiudicata il primo posto.

È probabile che l’esperienza in All Together Now gli dia la possibilità di far crescere ulteriormente la sua carriera musicale.