A volte, l’elevato costo degli abbonamenti non consente agli utenti di usufruire delle proprie riviste preferite con serenità. Abbonamenti.it, per ovviare a questo disagio, ha reso disponibile un’offerta imperdibile. Dal 16 al 20 dicembre, grazie all’ausilio di un codice speciale, sarà possibile ottenere il 5% di sconto su tutte le riviste presenti sul sito.

Per accedere alla promozione, non bisognerà fare altro che selezionare il magazine desiderato, procedere con l’acquisto dell’abbonamento e, nelle fasi finali dell’ordine, inserire questo codice: SDF4F7RSS.

Lo sconto, ovviamente, andrà a sommarsi a quelli già presenti sulla piattaforma. In caso di dubbi o domande, sarà possibile consultare la sezione dedicata alle domande o contattare direttamente lo staff.

Un concorso imperdibile

Le sorprese, però, non finiscono qui. Infatti, in vista del Natale, Abbonamenti.it ha deciso di deliziare i suoi utenti con un’altra imperdibile opportunità: un concorso a premi. Per partecipare, non bisognerà fare altro che individuare le riviste aderenti all’iniziativa e acquistare l’abbonamento. Automaticamente, si otterrà il diritto di partecipare e di vincere fantastici regali.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

In palio sono ci saranno centinaia di premi, tra cui una Toyota C-HR 1.8H HSD (122 cv), destinata al vincitore assoluto del concorso.

Casa Facile in sconto

Su Abbonamenti.it è possibile trovare centinaia di riviste diverse. Tra queste vi è anche Casa Facile. Si tratta di un magazine apprezzatissimo da tutti gli amanti dell’arredamento. Per il periodo natalizio, esso mette a disposizione moltissime idee originali per trasformare e abbellire la propria abitazione. Si tratta di soluzioni facili, adatte a chiunque voglia trascorrere queste feste in un clima di luci e allegria.

Al momento, gli sconti su questa rivista sono davvero vantaggiosi:

Sconto 34% sull’abbonamento annuale al cartaceo (digitale incluso)

Sconto 50% sull’abbonamento trimestrale al digitale

Sconto 58% sull’abbonamento annuale al digitale