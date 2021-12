Nel corso della messa in onda di ieri de La Fazenda, reality show brasiliano, Dayane Mello è stata finalmente eliminata. La concorrente ha trascorso al suo interno diversi mesi, durante i quali sono accaduti degli episodi anche piuttosto difficili e dolorosi per lei. Ad ogni modo, subito dopo la sua uscita dal programma, lo staff che gestisce il suo account Instagram ha pubblicato un post che per molti è risultato piuttosto strano. Scopriamo cosa è accaduto.

L’eliminazione di Dayane da La Fazenda

L’esperienza di Dayane Mello a La Fazenda è giunta al capolinea. La modella è stata eliminata con il 27% di voti nel corso della puntata di ieri del reality show. Molti suoi fan sono felicissimi di questa notizia in quanto ritengono che la donna abbia vissuto un vero incubo all’interno del programma. Tutti i suoi sostenitori, infatti, ricorderanno sicuramente l’episodio di presunte violenze fisiche subite dalla donna da un suo ex coinquilino, che poi è stato squalificato dal gioco.

Sulla vicenda, però, continua ad aleggiare un enorme mistero in quanto pare che la produzione del programma abbia fatto di tutto per insabbiare la faccenda e non far emergere la verità. Ad ogni modo, a rendere la questione ancora più intricata sono i commenti di alcune persone molto vicine a Dayane, come ad esempio quelli delle persone che gestiscono il suo profilo Instagram.

Lo strano post dello staff della Mello

Tali individui, infatti, non hanno fatto altro che esortare il pubblico a far rimanere in “quell’incubo” la concorrente. Inoltre, nel momento in cui è divenuta ufficiale la notizia inerente la sua eliminazione, lo staff ha pubblicato un post piuttosto strano. Nello specifico, i suoi collaboratori hanno voluto tessere le lodi della donna durante questa esperienza, dipingendola come un qualcosa di meraviglioso e di emozionante.

In particolar modo, si legge:

“In questo video, volevamo mettere tutti i tuoi momenti migliori e più grandi all’interno della casa di questo reality, in particolare i suoi legami, i suoi partner e tutto l’amore che è stato costruito in questi mesi”.

I veri fan della donna, invece, sui social sono apparsi piuttosto felici della sua eliminazione definendola come la fine di un incubo atroce. Adesso non ci resta che attendere che la modella prenda possesso di nuovo del suo account per vedere come commenterà lei tutta questa avventura.

