In questi giorni continuano ad arrivare importanti novità dalla rete ammiraglia Mediaset. Federica Panicucci ha annunciato in un’intervista di aver rinnovato il suo contratto dichiarandosi “felice di rimanere in quella che è la mia famiglia da 35 anni”.

Durante la sua intervista al settimanale Chi non ha proferito invece parola sull’eventuale riconferma a Mattino 5 che sta conducendo con Federico Vecchi.

Federica Panicucci dice addio a Mattino Cinque

I rumor degli ultimi giorni vogliono la Panicucci fuori da Mattino Cinque. Per adesso sembra che hanno prolungato il contratto a Vecchi, mentre la presenza della conduttrice non è prevista almeno fino a fine gennaio 2022. Vedremo se tornerà da febbraio oppure se si tratterrà di una decisione definitiva.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Ad aspettarla comunque c’è un dicembre piuttosto impegnativo con canale 5, sarà lei infatti a condurre i due programmi tipici delle feste natalizie.

Federica Panicucci condurrà Concerto di Natale durante la vigilia, il quale verrà trasmesso di nuovo come replica il 25 dicembre. Dice a riguardo:

“Vivo come un privilegio il potere entrare nelle case degli italiani la sera della Vigilia e, in replica, il pomeriggio del 25. […] E poi mi permette di incontrare il Santo Padre in udienza privata per la terza volta e ognuna di queste occasioni è per me una tempesta emotiva. […] Un altro appuntamento a cui tengo molto. Al Bano è un grande compagno di viaggio” ha dichiarato.

Il 31 dicembre invece condurrà Capodanno in Musica insieme ad Al Bano, che definisce come “un grande compagno di viaggio”.