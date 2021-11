L’oroscopo della settimana dal 22 al 28 novembre sarà caratterizzato da tante novità e sorprese. I segni zodiacali, grazie all’influsso dei pianeti, si approcceranno in modo del tutto diverso alla loro vita lavorativa, sentimentale e sociale. Le scelte che prenderanno avranno conseguenze importanti sul futuro e li aiuteranno a costruire qualcosa di nuovo.

L’Ariete e il Sagittario metteranno al primo posto il lavoro, mentre i Pesci adoreranno le storie romantiche. Il Cancro avrà bisogno di un po’ di tempo per concentrarsi, al contrario dello Scorpione che punterà subito in alto. La Bilancia sarà molto dolce con il partner e l’Acquario non si sentirà ancora pronto a sperimentare cose nuove.

Per avere una visione più dettagliata dell’oroscopo settimanale, si consiglia di consultare anche il profilo del proprio ascendente.

Oroscopo settimanale dal 22 al 28 novembre: Toro sognatore e precisione per Gemelli

Ariete: per voi, sarà fondamentale avere successo sul posto di lavoro. Non sarete disposti a farvi travolgere dalle difficoltà e farete di tutto pur di ottenere i risultati desiderati. Anche se ci vorrà un po’ di tempo, a mano a mano, inizierete a vedere i frutti del vostro impegno. Serie tv consigliata: Cowboy Bebop (Netflix).

Toro: darete massima priorità ai vostri sogni. Lotterete per realizzare gli obiettivi prefissati, ma non sarà un percorso facile. Dovrete rinunciare ad alcuni aspetti della vostra vita e cambiare parte delle abitudini acquisite. Per fortuna, non sarete soli. Serie tv consigliata: iZombie (Netflix).

Gemelli: avrete molta cura per i dettagli. Non sopporterete di vedere le cose fuori posto e vi impegnerete affinché tutti in casa decidano di collaborare. Un amico potrebbe deludervi e farvi ricredere sul vostro rapporto. L’oroscopo consiglia di riflettere attentamente prima di escluderlo dalla vostra vita. Serie tv consigliata: Superstore (Prime Video).

Cancro: la settimana non inizierà nel migliore dei modi. I primi giorni, infatti, saranno caratterizzati da apatia e scarsa concentrazione. Per fortuna, riuscirete ad allontanare i cattivi pensieri e a dare la priorità a ciò che conta davvero per voi. Serie tv consigliata: So cosa hai fatto (Prime Video).

22-28 novembre, oroscopo della settimana: Leone in difficoltà, Vergine in ansia

Leone: la vostra relazione sentimentale vi metterà alla prova. Non sarete certi del percorso che vorrete intraprendere perché sarete travolti dai dubbi. Avrete bisogno di parlarne con il partner, in modo da trovare un punto di incontro e soluzioni alternative. Serie tv consigliata: La ruota del tempo (Prime Video).

Vergine: sarete molto legati alla vostra famiglia. Tenderete a essere protettivi e a chiedere informazioni sugli spostamenti delle persone care. L’ansia, purtroppo, vi metterà in difficoltà perché non vi consentirà di concentrarvi sul lavoro e sulle altre attività della settimana. Serie tv consigliata: The Order (Netflix).

Bilancia: vi farete trasportare dalla relazione con il partner. Adorerete trascorrere il tempo con lui e immaginare un futuro insieme. Proverete a escludere qualsiasi tipo di preoccupazione perché non avrete voglia di rovinare questa incredibile settimana. Serie tv consigliata: Peaky Blinders (Netflix).

Scorpione: vi sentirete a vostro agio con voi stessi. Sarete perfettamente consapevoli delle capacità in vostro possesso e vi impegnerete per metterle in pratica. Sarete molto apprezzati sul luogo di lavoro, ma anche gli amici e il partner vi ricopriranno di attenzioni e complimenti. Serie tv consigliata: The Expanse (Prime Video)

Oroscopo della settimana e profili zodiacali dal 22 al 28 novembre: Sagittario abile e romanticismo per Pesci

Sagittario: il lavoro vi metterà alla prova sotto più punti di vista. Dovrete dedicargli molto tempo, ma alla fine sarete soddisfatti delle vostre azioni. Avrete modo di crescere e di aspirare a un ruolo migliore grazie alle capacità dimostrate. Il partner vi supporterà nel vostro percorso. Serie tv consigliata: Nove perfetti sconosciuti (Prime Video).

Capricorno: la situazione economica sarà caratterizzata da alti e bassi. Dovrete affrontare spese inaspettate, legate a questioni domestiche. Con una buona organizzazione, però, non avrete alcun motivo di cui preoccuparvi. Vi basterà essere diligenti e poco impulsivi. Serie tv consigliata: Veleno (Prime Video)

Acquario: anche se gli amici vi sproneranno a provare cose nuove, preferirete non allontanarvi troppo da ciò che già conoscete. Punterete a vivere giornate tranquille, all’insegna della spensieratezza e del relax. Questo atteggiamento potrebbe rappresentare un’arma a doppio taglio. Serie tv consigliata: Strappare lungo i bordi (Netflix).

Pesci: sognerete di vivere la perfetta storia d’amore. Avvertirete il bisogno di avere accanto una persona dolce e comprensiva. Anche se non potrete ancora contare sull’affetto dell’anima gemella, non vi darete per vinti e continuerete a cercare. Serie tv consigliata: Elite (Netflix).