Venerdì 19 novembre si disputerà la partita tra Djokovic e Norrie, valida per la terza giornata del gruppo Verde delle ATP Finals Torino 2021. Entrambi conoscono già il loro destino: Nole in semifinale sfiderà il tedesco Zverev, mentre Cameron Norrie, subentrato a torneo in corso dopo il ritiro di Tsitsipas, saluterà Torino dopo appena due incontri disputati. Di certo comunque questa sera non mancheranno le motivazioni né al numero uno ATP né tantomeno alla riserva britannica: il primo vorrà rispondere presente dopo il tris di vittorie centrato dal rivale Medvedev, il secondo invece vorrà chiudere l’esperienza italiana con almeno la gioia di aver messo in difficoltà il fuoriclasse serbo.

Seguono ora tutte le informazioni su dove vedere in TV l’incontro Djokovic-Norrie. Inoltre vi diremo anche a che ora inizia l’ultima partita del gruppo Verde delle ATP Finals di quest’anno.

Dove vedere Djokovic-Norrie in TV

Il match tra Djokovic e Norrie delle ATP Finals 2021 sarà trasmesso in diretta TV alle ore 21.00 su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, canali 201 e 205 di Sky. Non ci sarà invece la diretta in chiaro sulla Rai: per la giornata di oggi la programmazione di Rai 2 prevede la diretta dell’incontro tra Ruud e Rublev, valido per la sessione pomeridiana.

Dove vedere Djokovic-Norrie in streaming

La diretta streaming di Djokovic-Norrie sarà disponibile su Sky Go e NOW agli abbonati Sky e NOW. Entrambi i servizi sono fruibili tramite PC, Smart TV, smartphone, tablet e set-top box.