Oggi, giovedì 18 novembre 2021, va in onda la nuova puntata di X Factor, condotta da Ludovico Tersigni. L’appuntamento, fissato per le 21.15 su Sky, si prospetta interessante anche grazie ad una performance speciale: sul palco Emma e Mika saranno i protagonisti di un duetto. Per il quarto live di X Factor 2021 è prevista una doppia eliminazione: due i concorrenti che dovranno abbandonare il palco e, almeno per il momento, il sogno di diventare cantanti.

Anticipazioni X Factor 2021: puntata giovedì 18 novembre

Ogni giudice resta con due partecipanti: Emma continua con Le Endrigo e gIANMARIA, Mika con Fellow e Nika Paris, Hell Raton con Baltimora e Versailles. L’unico a continuare ancora con il trio originario (composto da Bengala Fire, Erio e Mutonia) è Manuel Agnelli.

La puntata di questa sera inizierà con la consueta “giostra” tra i concorrenti. Ad esibirsi tutti e nove, riproponendo i brani originali uno dopo l’altro senza sosta. Baltimora torna con “Altro“, Erio con “Amore Vero“, gIANMARIA con “I Suicidi” e Le Endrigo con “Cose più grandi di te“. Dopo questa prima performance uno di loro abbandonerà X Factor 2021.

Gli 8 artisti rimasti sul palco continueranno a cantare alcune cover scelte dai propri giudici. Emma per esempio ha scelto “Stella di mare” di Lucio Dalla per gIANMARIA mentre Hell Raton “Cercami” di Renato Zero per Versailles. Conclusa questa fase, i due partecipanti che hanno ottenuto meno voti, verranno messi al ballottaggio e sottoposti così alla decisione del tavolo.

Le guest star di questa quarta puntata di X Factor 2021 sono Young Miles, J Lord e Shari che proporranno “Testamento (La resa de conti)” un brano di Boody Vinyl.

Dove seguire X Factor 2021

Stasera 18 novembre alle 21.15 potete seguire la nuova puntata di X Factor su Sky Uno sul canale 18 e il canale 455 sul digitale terrestre. Altrimenti è visibile anche su Sky Go oppure in streaming su Now.