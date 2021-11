Cortesie per gli ospiti si accinge a registrare le puntate dell’ottava stagione, tuttavia, pare ci saranno delle novità. La più importante riguarda sicuramente un cambio di rotta sui giudici. Uno di loro, in particolare l’interior designer Diego Thomas, lascerà il suo posto. L’annuncio è stato fatto dal diretto interessato attraverso un post su Instagram. Scopriamo nel dettaglio cosa ha rivelato.

Perché Diego Thomas lascia Cortesie per gli ospiti

Diego Thomas, giudice di Cortesie per gli ospiti, ha appena annunciato che lascerà il programma. La settima è stata la sua ultima stagione, mentre adesso si preparerà a vivere delle nuove ed esilaranti avventure che riguardano la sua vita privata e professionale. Attraverso un post su Instagram, Diego ha detto:

“È arrivato per me il momento di concentrarmi sull’Architettura e su altri progetti personali a cui tengo tantissimo”.

In seguito ha aggiunto: “C’è un tempo per tutto, questo è il tempo di dedicarmi ad altro, di ugualmente stimolante se non di più”. A quanto pare, dunque, per Diego si aprono delle nuove strade che lo assorbiranno completamente e non gli permetteranno di ricoprire il ruolo di giudice nel programma che va in onda su Real Time.

Quale giudice occuperà il suo posto?

Ad ogni modo, Diego Thomas porta con sé il ricordo di un’esperienza meravigliosa che gli ha dato tanto. Adesso, però, come annunciato da lui stesso, è arrivato il tempo di dare una sterzata differente alla sua vita. Questo, tuttavia, non gli impedirà di continuare a stare in contatto con i suoi ex colleghi Csaba Della Zorza e Roberto Valbuzzi.

Per quanto riguarda il sostituto di Diego in Cortesie per gli ospiti per il momento non è ancora trapelato nessun nome. Non ci resta che attendere per saperne di più.