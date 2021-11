Per festeggiare il Disney+ Day, il colosso dello streaming ha deciso di aggiungere nuovi contenuti al catalogo esistente. Si tratta di un’occasione importante che, sicuramente, catturerà l’attenzione dei nuovi abbonati.

Sulla piattaforma, oltre ai titoli Disney, è possibile trovare anche quelli targati Pixar, Star Wars, Marvel, Star e National Geographic. I vertici della compagnia si sono concentrati anche su quest’ultima categoria, annunciando una serie di documentari che presto si aggiungeranno ai titoli già disponibili.

I nuovi titoli di National Geographic

A volte, si tende a dimenticare che Disney+ dà spazio anche ai documentari. La maggior parte delle persone, infatti, tende a concentrarsi sui film e sulle serie tv. Con un pizzico di curiosità in più, è possibile accedere a dei contenuti originali sorprendenti che possono ampliare il nostro modo di vedere il mondo. Per il momento, sono previsti tre nuovi contenuti appartenenti a National Geographic. Si tratta di produzioni esclusive, incentrate sulle potenzialità dell’uomo e su quelle della natura.

Limitless

Il documentario sbarcherà su Disney+ nel 2022 e avrà come protagonista Chris Hemsworth. L’uomo, nell’arco di sei puntate, dovrà confrontarsi con situazioni estreme che daranno prova della sua forza e del suo coraggio. Per esempio, si troverà sospeso nel vuoto e immerso in acque ghiacciate. Le sue capacità dimostreranno come il corpo umano, in situazioni di grave pericolo, è in grado di adattarsi e di sopravvivere.

America The Beautiful

Grazie a questo documentario, gli spettatori potranno osservare le meraviglie della natura del suolo americano. Ogni creatura, grande o piccola che sia, grazie al proprio compito, contribuisce ad arricchire l’ambiente del nostro pianeta. Tutte loro, grazie alle loro differenti caratteristiche, devono adattarsi ai cambiamenti climatici e partecipare alla quotidiana lotta per la sopravvivenza. I sei episodi arriveranno su Disney+ nel 2022.

Benvenuto sulla Terra

A partire dall’8 dicembre 2021, gli spettatori potranno partire insieme a Will Smith in un viaggio meraviglioso. Grazie alla sua tenacia e a quella di esploratori esperti, ci mostrerà i luoghi più incredibili e misteriosi del nostro pianeta.

Come accedere ai nuovi contenuti

Per visualizzare i titoli che verranno caricati sulla piattaforma, sarà sufficiente essere in possesso dell’abbonamento annuale o mensile. Attualmente, è in corso una promozione speciale che consenti ai nuovi iscritti di usufruire del primo mese al costo di 1,99 euro.