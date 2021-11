Ieri sera, è andata in onda l’ultima puntata dell’undicesima edizione di Tale e Quale Show. Così come per gli altri appuntamenti, anche questa volta le sorprese e i colpi di scena hanno intrattenuto il pubblico di Rai 1. La finalissima è stata duramente combattuta ma la giuria ha deciso di premiare i Gemelli di Guidonia. Pacifico, Gino ed Eduardo, ancora una volta, hanno dimostrato di possedere delle straordinarie capacità canore. Il loro percorso all’interno della trasmissione è stato ricco di sorprendenti esibizioni e di continui successi.

La maggior parte degli spettatori, tramite i commenti sui social network e i voti dati alle performance, ha dimostrato di essere pienamente d’accordo con il verdetto conclusivo.

La classifica finale di Tale e Quale Show 11

La vittoria dei Gemelli di Guidonia non è stata una sorpresa. In molti, infatti, si aspettavano che l’undicesima edizione finisse in questo modo. La giuria, composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e un quarto giudice sempre diverso, non ha di certo fatto mistero delle sue preferenze. La puntata del 5 novembre ha permesso di stilare la classifica finale di questo incredibile viaggio. Ecco le posizioni di tutti i concorrenti che hanno preso parte allo show:

Gemelli di Guidonia – 467 punti

2. Francesca Alotta – 436 punti

3. Deborah Johnson – 426 punti

4. Ciro Priello – 414 punti

5. Pierpaolo Pretelli – 411 punti

6. Dennis Fantina – 410 punti

7. Stefania Orlando – 388 punti

8. Simone Montedoro – 341 punti

9. Alba Parietti – 276 punti

10. Federica Nargi – 270 punti

11. Biagio Izzo – 213 punti

Il Torneo di Quale e Tale Show

Anche se la trasmissione, per quest’anno, è terminata, a breve, ci sarà una serata speciale che vedrà la presenza dei primi sette classificati di questa edizione e di quattro concorrenti di quella precedente. I partecipanti si sfideranno per vincere il titolo di Campione di Tale e Quale Show 2021.