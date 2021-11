Il rinnovo della settimana stagione di Che Dio ci aiuti è rimasto in bilico per molto tempo. Si temeva che le vicende si concludessero con l’ultimo ciclo narrativo ma, per fortuna, non è stato così. Sappiamo che le prossime riprese avranno inizio nei primi mesi del 2022, tra febbraio e marzo. Anche se le anticipazioni sono ancora poche, pare che ci saranno diversi colpi di scena e che le sorprese non mancheranno.

Purtroppo, non tutte le sorprese saranno positive. Stando ad alcune voci, uno dei personaggi più amati della fiction di Rai 1 potrebbe lasciare la scena per sempre. Ecco tutti i dettagli!

Suor Angela ci sarà ancora in Che Dio ci aiuti 7?

Anche se ancora non c’è la conferma ufficiale, sembra che, nella settima stagione di Che Dio ci aiuti, assisteremo a un doloroso addio. Si tratta di Suor Angela, che viene interpretata dalla talentuosa e amatissima Elena Sofia Ricci.

Stando a una fonte anonima, pare che sia stata la stessa attrice a chiedere alla produzione di abbandonare la fiction. Che voglia dedicarsi ad altri progetti? Nel caso in cui ciò si rivelasse vero, è probabile che avverrà gradualmente, in modo da permettere agli spettatori di abituarsi. Quindi il personaggio di Suor Angela sarà ugualmente presente, ma in modo meno marcato.

Che Dio ci aiuti 7, le prime anticipazioni

Nel corso delle nuove puntate, avremo modo di ritrovare anche tutti gli altri personaggi della fiction. In particolare, Valeria Fabrizi tornerà nelle vesti di Suor Costanza e Francesca Chillemi vestirà nuovamente i panni di Azzurra. Per lei ci saranno delle grandi novità perché, finalmente, riuscirà a prendere i voti e a diventare una suora a tutti gli effetti.