La stagione autunnale sarà grandiosa per gli amanti di Batman. Lego, infatti, ha deciso di realizzare set esclusivi che consentono di ricreare i mezzi di trasporto usati dall’eroe mascherato. Si tratta di prodotti fedelissimi all’originale e adatti a tutti coloro che si definiscono instancabili collezionisti.

Il pezzo più atteso della collezione è senza dubbio la Batmobile Tumbler. Il veicolo è apparso per la prima volta nel film Batman Begins e, fin dall’inizio, ha lasciato gli spettatori a bocca aperta. Le differenze con le precedenti auto di Batman, infatti, sono innegabili. Si tratta di un mezzo possente che, al solo sguardo, incute rispetto e timore.

We're taking #BatmanMonth into high gear with the iconic Batmobile Tumbler. 🦇🦇🦇 Both sets now available for pre-order, to make your own LEGO Batcave complete. https://t.co/Rkflzz57jY pic.twitter.com/DLIGFeNz9o

— LEGO (@LEGO_Group) September 3, 2021