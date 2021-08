A partire dal 19 settembre, Scherzi a parte tornerà su Canale 5 con tantissime novità. La quindicesima edizione del programma sarà affidata alla conduzione di Enrico Papi, ma quest’ultimo potrà godere della compagnia di volti femminili conosciuti. Nelle ultime ore, sono emerse le prime indiscrezioni al riguardo e sembra che, durante le 6 puntate che comporranno lo show, Paola di Benedetto, Carolina Stramare e Antonella Fiordelisi si alterneranno per affiancare il conduttore. Le ragazze, probabilmente, si aggiungeranno a Elisabetta Gregoraci e ad Antonella Elia, che sono state già confermate nelle visti di vallette e di co-concuttrici.

Questa notizia è stata diffusa dall’influencer Amedeo Venza. Egli ha usato il suo profilo Instagram per rivolgersi ai suoi fan e per metterli al corrente della novità. Mediaset, però, ancora non ha ufficializzato il rumor.

Scherzi a parte: cosa sappiamo sulla nuova edizione?

Probabilmente, se tutto proseguirà senza alcun imprevisto nel palinsesto televisivo, le nuove puntate di Scherzi a parte andranno in onda dal 19 settembre al 24 ottobre. Enrico Papi, assieme alle sue vallette, si occuperà di far divertire il pubblico a casa.

Stando alle più recenti anticipazioni, alcune tra le vittime degli scherzi saranno:

Paolo del Debbio

Manuela Arcuri

Andrea Roncato

Valeria Marini

Antonella Elia

Gianfranco Vissani

Mario Giordiano

Orietta Berti

Possibile lite dietro le quinte

Sembra che tra Elisabetta Gregoraci e Antonella Fiordelisi non scorra buon sangue. Le due sarebbero state protagoniste di uno scontro non ancora del tutto risolto. Antonella ha affermato di essersi sentita offesa durante le riprese di un programma e di non gradire l’atteggiamento che la Gregoraci ha avuto sui social verso di lei. Elisabetta, d’altra parte, ha smentito le accuse e ha dichiarato di non aver preso parte ad alcuna discussione.