Mediaset ha in serbo grandi novità per la stagione estiva. Per tutti gli appassionati del crime, su Italia 1, sbarcherà una serie tv dal titolo FBI: Most Wanted. Si tratta dello spin-off tratto da FBI e prodotto da Dick Wolf.

Al momento, sappiamo che lo show ha riscosso un grandissimo successo in America. Il favore del pubblico ha permesso alla rete di rinnovare FBI: Most Wanted per una terza stagione.

Il produttore, durante un’intervista, ha ammesso di voler ripercorrere le tappe di Law&Order. L’obiettivo sarà quello di creare dei contenuti legati tra loro da trame o personaggi. Questo fa supporre che, se l’interesse del pubblico rimarrà alto, ci saranno altri spin-off.

FBI: Most Wanted, trama e personaggi della serie tv

Questa serie tv segue le vicende di un gruppo di poliziotti che ha il difficile compito di trovare e arrestare i criminali più ricercati del Bureau. Jesse LaCroix, interpretato da Julian McMahon, sarà a capo di questa divisione e dovrà guidare i suoi agenti all’interno di missioni rischiose e colme di intrighi. Avranno a che fare con individui loschi, senza scrupoli e desiderosi di rimanere fuori dalla prigione. Jesse, nella sua battaglia, sarà accompagnato da Kenny Crosby, Sheryll Barnes, Hana Gibson, Clinton Skye e Ivan Ortiz.

Jesse non dovrà barcamenarsi solo tra le crudeli azioni dei ricercati, ma sarà costretto anche a rapportarsi con i problemi adolescenziali di sua figlia Tali LaCroix. La giovane, a partire dalla seconda stagione, sarà sempre più presente all’interno delle puntate.

Quando andrà in onda FBI: Most Wanted

Se siete tra coloro che vorranno seguire le appassionanti vicende di Jesse e della sua squadra, dovrete fare affidamento su Italia 1. A partire dal 5 agosto, in prima serata, la rete inizierà a trasmettere gli episodi. Essi verranno suddivisi in gruppi da quattro e mandati in onda in successione.

I titoli previsti per giovedì 5 agosto sono i seguenti: