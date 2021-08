RedRoad, produttore di elettrodomestici intelligenti noto per l’elevata qualità dei propri prodotti, si appresta a rilasciare il nuovo aspirapolvere senza filo RedRoad V17. Il nuovo modello è dotato di tecnologie all’avanguardia, caratteristiche tecniche decisamente superbe e un look sorprendente.

Doppia spazzola a rullo

A differenza degli aspirapolvere cordless normali, RedRoad V17 può contare su una doppia spazzola a rullo omni direzionale, che offre una maggiore efficienza nella pulizia. Le due spazzole, dotate di altrettanti mortori indipendenti, sono progettate per ruotare l’una verso l’altra per raccogliere al meglio lo sporco da qualsiasi superficie.

Per garantire la pulizia perfetta su qualsiasi tipo di pavimento, inclusi tappeti, moquette e altri, sono disponibili due spazzole per pavimenti duri e due per tappeti, rimovibili con grande facilità per adattarsi alle necessità. È possibile anche montare due spazzole differenti, per pulire in un solo passaggi sia pavimenti duri che tappeti.

Per raggiungere ogni punto della casa, e per utilizzare al meglio le due spazzole, la testa motorizzata può ruotare di 360 gradi, semplificando le pulizie anche negli angoli più nascosti.

Doppio filtro HEPA

RedRoad V17 non scherza nemmeno quando si parla di filtrazione: è dotato infatti di un sistema Mandala di terza generazione, con doppio filtro HEPA ai carboni attivi. Il filtro H12 HEPA in ingresso protegge il motore a 12 coni, per allungarne la vita utile, mentre quello H13 HEPA in uscita fa sì che l’aria in uscita sia più pulita di quella che respiriamo normalmente.

La coppia di filtri è in grado di catturare fino al 99,97% delle particelle grandi fino a 0,1 micron, inclusi acari, muffe, pollini, forfora di animali domestici, proteggendo i più piccoli ma anche le persone fragili, in particolare quelle che soffrono di asma o riniti. È inoltre possibile personalizzare al meglio l’aspetto del proprio aspirapolvere scegliendo il colore della copertura del filtro tra le sette varianti a disposizione.

Potente ma silenzioso

RedRoad V17 è dotato di un motore digitale maglev brushless operante a 120.000 giri al minuto, con una potenza nominale di 450 watt, in gradi di offrire una forza di aspirazione di 155 AW e 26.500 PA di vuoto, specifiche decisamente elevate dunque. Nonostante tutta questa potenza però, RedRoad è riuscita a rendere particolarmente silenzioso il nuovo aspirapolvere.

Il sistema di riduzione del rumore a 9 stadi utilizza un motore maglev senza spazzole che riduce attriti e rumore, cotone polimerico per assorbire il suono ad alta frequenza, condotti ottimizzati che abbassano il suono alle alte frequenze, controllo dinamico del rumore del rotore, condotto di efflusso ad anello e un assemblaggio compatto e preciso, che riduce il rumore provocato dagli attriti.

Grazie a tutti questi accorgimenti RedRoad V17 lavora a soli 60 decibel, evitando quindi di creare fastidio ai vicini di casa o anche al resto della famiglia.

Tanti accessori e grande autonomia

Per far fronte alle normali necessità rappresentate dalle pulizie domestiche, RedRoad V17 offre una ricca dotazione di accessori: oltre alla spazzola principale motorizzata e al tubo di prolunga, troviamo una bocchetta interstiziale con luci LED per vedere anche la polvere nascosta, una bocchetta larga e un tubo flessibile per raggiungere anche i punti più difficili. Non mancano inoltre una spazzola antiacaro per materassi, cuscini e divani e una spazzola per tastiere, tende e sedili.

RedRoad V17 è anche semplice da pulire: il raccoglitore della polvere può essere svuotato premendo un pulsante ed è presente una piccola spazzola per pulirlo a fondo. Il filtro HEPA superiore può essere rimosso e pulito con l’acqua e tutte le spazzole e gli accessori possono essere lavati per una pulizia più profonda.

Lo schermo OLED a colori mostra in ben 13 lingue l’autonomia residua, il promemoria per lo svuotamento del raccoglitore e delle altre parti consumabili ed eventuali avvisi di errore. E il pulsante principale dispone di un blocco, per evitare di doverlo tenere premuto per pulire.

Ottima infine l’autonomia, grazie alla batteria da 2.500 mAh che permette di utilizzare l’aspirapolvere per 60 minuti in modalità Eco, sufficienti per pulire fino a 200 metri quadri. La batteria è rimovibile, così da poterne avere una o più di riserva, e di prolungare la vita utile del dispositivo. Moltissimi aspirapolvere cordless non hanno una batteria sostituibile dall’utente, con l’evidente svantaggio di richiedere interventi costosi o di doverli sostituire.

Per ulteriori dettagli su RedRoad V17, che gode di 2 anni di garanzia, vi rimandiamo al sito ufficiale.

Informazione Pubblicitaria