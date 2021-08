Prossimamente, Rai 1 si prepara ad accogliere il ritorno di Ballando con le stelle. La nuova edizione del talent show condotto da Milly Carlucci si prospetta ricco di novità e cambiamenti interessanti. Tra di essi, ad esempio, ci sarà l’assenza di Raimondo Todaro, da sempre volto iconico del programma.

Ad ogni modo, in questi giorni, l’azienda sta provvedendo alla trattazione e alla stipula dei contratti con i vari protagonisti. Proprio nelle ultime ore sono trapelate delle indiscrezioni in merito ad una nuova concorrente, ovvero, Mietta. Scopriamo cosa è emerso.

Mietta nel cast di Ballando con le stelle

Ballando con le stelle si accinge a riaprire i battenti, ma ancora lunghe sono le trattative per definire con chiarezza tutto il cast. Da poco è stata confermata Milly Carlucci al timone anche di questa edizione del talent show targato Rai 1, ma questa non è l’unica novità in merito.

Nelle ultime ore è trapelata la notizia secondo cui Mietta potrebbe prendere parte al cast della trasmissione in qualità di “stella”, ma non si sa ancora quale ballerino l’affiancherà.

I trascorsi di Mietta

Ricordiamo che la cantante ha partecipato a ben 8 edizione del Festival di Sanremo. Ad ogni modo, la protagonista non si è concentrata solo sulla musica. Il suo curriculum infatti, vanta anche la partecipazione a diversi film e serie tv o altri programmi televisivi quali, ad esempio, Star Academy, All Together Now e Music Farm.

Per quanto riguarda la data di inizio del talent show, invece, almeno per il momento non sono ancora trapelate informazioni ufficiali. Non ci resta che attendere, dunque, per saperne di più.