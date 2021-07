La pandemia da Covid-19 ha messo in crisi moltissimi settori, tra cui quello di Broadway. A causa del pericolo di contagio, dal 12 marzo 2020, sono stati interrotti tutti gli spettacoli teatrali. La Broadway League e l’Equity ha annunciato di essere pronta a tornare il 14 settembre, grazie alle norme di sicurezza che avranno lo scopo di proteggere tutti i dipendenti. I protocolli adottati saranno molto rigidi e prevederanno la vaccinazione di tutti i lavoratori e tamponi settimanali.

Ovviamente, saranno esclusi dalla campagna vaccinale tutti coloro che, a causa di condizioni di salute specifiche o di età inferiore ai 12 anni, non potranno ricevere la somministrazione del farmaco.

Broadway riapre i battenti

Mary McColl, direttrice esecutiva del sindacato Actors’ Equity Association, ha mostrato una forte gratitudine nei confronti della Lega. Grazie alle nuove norme, infatti, sarà possibile un ritorno in sicurezza, sia per i dipendenti che per gli spettatori.

Ha affermato di credere del potere della campagna vaccinale e nei progressi che la scienza sta facendo a questo proposito: “I vaccini funzionano e coloro che sono vaccinati proteggeranno sia se stessi sia le persone che non possono esserlo in questo momento”

Pass Over ridarà il via agli spettacoli

La nuova stagione teatrale verrà inaugurata da uno spettacolo intitolato Pass Over. Esso sarà incentrato sulle vicende di Moses e Kitch, due uomini che, posti agli angoli delle strade, discutono sulla loro condizione, sperando che il giorno successivo sia meno difficile da sopportare.

Si tratta di un’opera drammatica, incentrata sul desiderio di fuga e sulla ricerca di una terra promessa. Sempre per rispetto dei protocolli di sicurezza, non sarà prevista alcun intervallo durante gli 85 minuti.