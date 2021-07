La data di uscita del secondo film animato dedicato alla famiglia Addams è prevista per il 28 ottobre 2021. Il trailer italiano, diffuso nella giornata del 29 luglio, è riuscito a stimolare la curiosità di grandi e piccini. Stando alle immagini mostrate, anche il sequel del film del 2019 sarà ricco di colori e di esilaranti avvenimenti. Gli eccentrici personaggi della famiglia Addams, caratterizzati da personalità bizzarre e fuori dal comune, torneranno per affrontare una nuova avventura.

Sappiamo che, per il nuovo film, sono stati riconfermati gli stessi doppiatori che avevano preso parte al primo capitolo della saga: Virginia Raffaele, Pino Insegno, Eleonora Gaggero, Luciano Spinelli e Loredana Bertè.

La famiglia Addams 2: di cosa parlerà il film?

Ne La famiglia Addams 2 assisteremo alle preoccupazioni di due impavidi genitori che, di fronte alle turbe dell’adolescenza, non sapranno quali provvedimenti prendere. I loro figlioletti non vorranno più unirsi a loro per partecipare alle spettrali cene di famiglia o per seguire bizzarri riti domestici.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Morticia e Gomez decideranno così di organizzare un orripilante viaggio su un camper ricco di sorprese e di spaventosi accessori. Saranno coinvolti anche altri personaggi, come il cugino It. Ovviamente, la vacanza sarà tutt’altro che rilassante. L’insolita famigliola dovrà superare divertenti imprevisti ed entusiasmanti avventure.

Famiglia Addams: dal film al videogioco

Proprio in occasione dell’uscita del film, Outright Gamese e Metro Goldwyn Mayer sono tornati a parlare del gioco dedicato all’iconica famiglia. Porterà il titolo di La Famiglia Addams: Caos in Casa e sarà disponibile per PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox One e Xbox One Series X|S e Pc.