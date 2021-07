Il 27 luglio 2021 è stato rilasciato il secondo trailer di Ghostbusters: Afterlife. Escludendo il remake al femminile del 2016, si tratta del terzo film appartenente alla saga degli acchiappafantasmi.

All’inizio del trailer, possiamo assistere al trasferimento di una famigliola in una nuova città. I genitori sperano che questo possa aiutare la figlia minore a superare le difficoltà quotidiane e a introdurre dei cambiamenti positivi nella sua vita. Le immagini mostrano una casa sinistra, con angoli oscuri e misteri da svelare. I ragazzi, durante le loro esplorazioni, troveranno strani strumenti appartenenti alla vecchia generazione di acchiappafantasmi. Sarà necessario tutto il loro coraggio per mettere fine ai spaventosi avvenimenti che stanno terrorizzando la città.

Ghostbusters: Afterlife, trama e personaggi del film

Gli eventi del nuovo film si svolgono ben 30 anni dopo quelli accaduti in Ghostbusters II. I protagonisti principali sono Trevor e Phoebe, due adolescenti irrequieti che, in seguito alla situazione finanziaria dei loro genitori, saranno costretti a lasciare scuola e amici per trasferirsi nella remota cittadina di Summerville.

La famiglia vorrebbe solo vivere un’esistenza normale ma, ben presto, gli elementi soprannaturali prenderanno il sopravvento. I ragazzi , dopo essere entrati in possesso di bizzarri accessori, si renderanno conto di essere gli eredi diretti di un acchiappafantasmi. Saranno in grado di salvare la città dalla minaccia che la tormenta?

Ghostbusters: Afterlife, quando sarà disponibile al pubblico?

La pellicola verrà distribuita nelle sale cinematografiche a partire dall’11 novembre 2021. Inizialmente, la data prevista per il debutto era stata fissata a luglio 2020, ma i problemi legati alla pandemia hanno causato dei ritardi.