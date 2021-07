Chandler Bing è uno tra i personaggi più amati di Friends. Il suo punto forte risiede nel sarcasmo che spesso usa per difendersi dai traumi della sua infanzia. Anche se apparentemente sembra distaccato e poco incline alle responsabilità, in realtà, possiede un carattere sfaccettato, in grado di nascondere vulnerabilità e debolezze.

Nel corso delle stagioni, subisce una profonda evoluzione volta all’esplorazione di tutti i lati della sua personalità. La maggior parte degli spettatori, sicuramente, non potrà dimenticare la riluttanza di Chandler ad accettare il suo cognome.

Il rapporto tra Chandler e la figura paterna

Uno dei motivi che rende Chandler così ostile al suo cognome potrebbe essere legato alla figura paterna. Il personaggio non ha mai avuto un buon rapporto con il padre a causa della scelta del genitori di essere una drag queen. In diverse scene della serie tv, Chandler tende a rimarcare la sua virilità, cercando di allontanare tutte quelle caratteristiche che potrebbero farlo sembrare debole.

Nell’ottava stagione si scoprirà che Chandler possiede anche un secondo nome: Muriel. Riflettendo sulla personalità del personaggio, appare evidente il perché abbia cercato di nasconderlo ai suoi amici. Il nome Muriel, infatti, nella maggior parte dei casi, viene scelto per la nascita di una bambina e non di un bambino.

Chandler Bing-Bing

Sul posto di lavoro, un collega di Chandler aveva la brutta abitudine di pronunciare due volte il suo cognome, dando vita a un suono acuto e poco maschile. Il personaggio era apparso molto infastidito da questo atteggiamento, probabilmente perché rifiutava di essere accostato a un nomignolo tanto ridicolo.