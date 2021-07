Oggi, venerdì 23 luglio 2021, si terrà la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Tokyo. L’evento si terrà rigorosamente a porte chiuse, così come tutte le gare dei Giochi Olimpici di quest’anno, misura resasi necessaria per contrastare il diffondersi della pandemia. Gli unici a essere presenti nello Stadio Olimpico di Tokyo saranno circa 1.000 ospiti vip, che in precedenza si sono sottoposti a controllo sanitario.

Secondo il protocollo ufficiale, l’evento di quest’oggi durerà tre ore e mezzo, con la delegazione italiana guidata dalla pallavolista Paola Egonu che sarà la 18esima a sfilare all’interno dello stadio.

Di seguito vi spieghiamo come e dove vedere la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Tokyo 2020, oltre all’orario di inizio della diretta televisiva.

Cerimonia di apertura delle Olimpiadi in diretta in chiaro su Rai 2

La diretta tv della cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Tokyo sarà trasmessa su Rai 2 dalle 13:00 (ora italiana). Il secondo canale Rai seguirà l’intero evento, con la diretta che proseguirà dunque fino alle 16:30 circa.

Importante: a differenza di quanto accade regolarmente, gli utenti non potranno seguire la diretta streaming della cerimonia su RaiPlay, dal momento che la Rai non ha i diritti per trasmettere le Olimpiadi di Tokyo online tramite la piattaforma RaiPlay (lo stesso discorso vale per l’app Android e iOS).

Cerimonia di apertura delle Olimpiadi in diretta streaming

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi 2021 sarà trasmessa in live streaming su Discovery+ ed Eurosport Player. La piattaforma online del gruppo Discovery (a proposito, conosci già l’offerta per i nuovi iscritti?) è disponibile anche con i servizi TIMVISION, Amazon Prime e Fastweb. Diretta a partire dalle ore 13, al termine spazio poi alle dirette delle gare di giornata.

