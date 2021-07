Per tutti gli amanti dei musical, ci sono ottime notizie! Paramount+, nelle ultime ore, ha annunciato di voler realizzare un prequel di Grease. Le trattative sembrano già arrivate a compimento perché la piattaforma di streaming ha ordinato i primi 10 episodi.

Il titolo ufficiale sarà Grease: Rise of the Pink Ladies e verrà ambientato quattro anni prima rispetto agli eventi che tutti conosciamo. Ovviamente, gli iconici Sandy e Danny saranno assenti, ma sembra che i nuovo personaggi avranno tutte le carte in regola per colpire nel segno.

La serie tv alle spalle avrà la sceneggiatura di Annabel Oakes. La donna, conosciuta soprattutto per essersi occupata di Atypical, potrebbe contribuire a rendere questo prodotto indimenticabile.

Grease: Rise of the Pink Ladies: di cosa parlerà?

La serie tv vedrà come protagoniste quattro adolescenti che si scontreranno con i problemi tipici della loro età. Si tratterà di Rizzo, Jan, Marty e Frenchy, già conosciute e apprezzate nel film originale. Saranno mosse da ideali così rivoluzionari da apparire come delle incorreggibili ribelli. Tra canzoni e coreografie, troveranno il modo di farsi notare. La loro condizione di emarginate potrebbe smuovere i ricordi dei nostalgici di Glee. Anche qui, infatti, le giovani sentiranno il bisogno di trovare il loro spazio e di contrastare chi le ha fatte sempre sentire ai margini della società.

Le azioni che compiranno avranno delle profonde ripercussioni sulla vita scolastica e sulle persone che entreranno in contatto con loro. Visto che si tratterà di un musical, il canto avrà un ruolo preponderante. Al momento, non si conoscono ancora molti dettagli, ma si sa per certo che ci saranno sia cover, appartenenti agli anni ’50, sia canzoni originali, scritte appositamente per la serie tv.

Il prequel di Grease: un esperimento già proposto in passato

Non è la prima volta che si sente parlare di un possibile prequel dell’amatissimo film. Nel 2019, infatti, HBO Max aveva proposto di realizzare un progetto simile dal titolo di Grease: Rydell High. Inizialmente, la serie tv era stata approvata, però, Casey Bloys, dopo aver preso il posto di Kevin Reilly nelle vesti di presidente dei contenuti, aveva deciso di lasciar cadere l’iniziativa.

Paramount+, vedendo del potenziale nello show, ha scelto di prendere in mano il progetto e di apportare alcune modifiche rispetto a quanto pensato dalla HBO Max.

Non ci sono ancora informazioni sulla data d’uscita, ma quando la serie tv sarà pronta verrà resa accessibile su Paramount+, tramite un abbonamento.