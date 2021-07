L’oroscopo di oggi 15 luglio sarà caratterizzato da tante novità. I pianeti, con i loro transiti, influenzeranno emozioni, vita lavorativa e vita privata.

Per descrivere un quadro della situazione più accurato, è importante tenere in considerazione l’assetto planetario. Senza di esso, infatti, non sarà possibile capire quali astri abbiano più peso sui segni zodiacali. Grazie alla mappa astrale sappiamo che Sole e Mercurio saranno nel Cancro, mentre Giove e Nettuno si troveranno nel segno dei Pesci. Venere e Marte permarranno nel Leone, così come la Luna farà con la Vergine.

Per avere una visione più completa e dettagliata dell’oroscopo di oggi, si consiglia di visionare anche il profilo corrispondente al proprio ascendente.

15 luglio, oroscopo del giorno: Ariete in ripresa e Cancro nostalgico

Ariete: la giornata di oggi vi riserverà molte sorprese. Finalmente, potrete tirare un sospiro di sollievo e godere delle piccole gioie quotidiane. Il partner vi riempirà di attenzioni e la famiglia mostrerà di tenere in grande considerazione le vostre opinioni. Film consigliato: Big Fish (Netflix).

Toro: le parole del partner vi lasceranno perplessi. Le sue giustificazioni non vi aiuteranno a fidarvi di lui e temerete che vi stia nascondendo qualcosa di importante. Per il momento, cercherete di indagare in modo diretto, senza fargli sapere dei vostri sospetti. Film consigliato: Mr. Nobody (Netflix).

Gemelli: secondo l’oroscopo di oggi, sarà importante prendervi una pausa e dedicare il tempo ai vostri cari. Ultimamente, infatti, siete stati un po’ distanti a causa dei numerosi impegni. Il partner e gli amici saranno molto felici di avervi di nuovo accanto. Film consigliato: Arrivano i prof (Amazon Prime).

Cancro: non vi sentirete ancora pronti a guardare avanti. Preferirete rintanarvi nelle dolcezze del passato e nella serenità dell’infanzia. Avrete bisogno di un po’ di tempo per riuscire a liberarvi di questa situazione di benessere e per tornare al tempo presente. Film consigliato: Scrivimi ancora (Amazon Prime).

Oroscopo di oggi: un 15 luglio esplosivo per Vergine e Bilancia

Leone: anche se non riuscirete ad allontanarvi totalmente dai vostri amici, avrete bisogno di un po’ di tempo per coltivare i vostri hobby. Darete libero spazio alla creatività e vi immergerete in mondi fantastici in modo da riuscire a rilassarvi con più facilità. Film consigliato: La casa inquietante (Netflix).

Vergine: dopo innumerevoli sforzi, finalmente, otterrete la proposta tanto desiderata. La vostra carriera lavorativa ne gioverà e potrete dimostrare a tutti cosa siete davvero in grado di fare. Un pizzico di stress farà parte del gioco, ma attenzione a non esagerare. Film consigliato: Girl in Progress (Amazon Prime).

Bilancia: sarete pronti a prendere in mano la vostra situazione sentimentale. Il partner vi farà battere il cuore, ma ci saranno anche questioni pratiche di cui occuparvi. Punterete sull’organizzazione di coppia e sulla vostra capacità di gestire fraintendimenti e compromessi. Film consigliato: Lucy (Netflix).

Scorpione: vi sentirete stanchi e poco reattivi. Rispetto ai giorni precedenti, vi renderete conto di avere meno energie e proverete a riposarvi un po’. Sarà importante, secondo l’oroscopo di oggi, organizzare con più attenzione il tempo a disposizione. Film consigliato: Il tempo è denaro (Amazon Prime).

Oroscopo del 15 luglio: Acquario dinamico e Pesci curiosi

Sagittario: non sopporterete le ingiustizie né verso voi stessi né verso gli altri. Vi impegnerete affinché le cose prendano una piega differente, ma non tutti saranno disposti a capire. Per fortuna, non avrete problemi a scegliere le persone giuste da frequentare. Film consigliato: Il testimone invisibile (Netflix).

Capricorno: avrete voglia di lavorare sulla vostra forma fisica. Dopo un periodo di pausa, sarete pronti a riprendere l’attività fisica. Forse, all’inizio sarà faticoso, ma con il passare dei giorni vi risulterà molto più semplice. L’importante sarà non arrendervi. Film consigliato: Air Bud (Amazon Prime).

Acquario: non riuscirete a stare fermi neanche per un secondo. Avrete così tante attività da portare a termine che tutto ciò che non farà parte del lavoro passerà in secondo piano. Il partner vi chiederà di essere un po’ più presente nella vita di coppia. Film consigliato: L’arte di vincere (Netflix).

Pesci: non riuscirete a fare ordine nella vostra vita. Sentimenti e lavoro si mescoleranno fino a rendere la giornata di oggi più difficile del previsto. Sarà fondamentale comprendere le vostre priorità e non dare spazio a ciò che potrebbe danneggiarvi. Film consigliato: Per amore di Daisy (Amazon Prime).