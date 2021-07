La giornata del 12 luglio subirà l’affascinante influenza degli astri. I segni zodiacali, guidati dall’assetto planetario odierno, si muoveranno all’interno della loro quotidianità, prendendo decisioni importanti e relazionandosi con amici e partner.

Per accedere ai dettagli dell’oroscopo di oggi è importante prendere visione delle posizioni dei pianeti. Luna, Venere e Marte si trovano nel segno del Leone, mentre Giove e Nettuno transitano nel Cancro. Sole, Saturno e Plutone permangono rispettivamente in Cancro, Acquario e Capricorno, al contrario di Urano che risiede nel Toro.

Si consiglia di visionare anche il profilo del proprio ascendente per un maggiore approfondimento.

12 luglio, oroscopo di oggi: Toro dubbioso e Cancro conteso

Ariete: darete tanto spazio ai vostri hobby preferiti. Nonostante il lavoro, non sarete pronti a rinunciare ai momenti di svago. Negli amici, troverete degli ottimi compagni d’avventura. Il vostro legame sarà più forte che mai. Film consigliato: La vita possibile (Amazon Prime).

Toro: il partner sarà molto esigente. Vi presenterà delle condizioni che non sarete disposti ad accettare. Capirete di dover prendere le distanze da una situazione che vi fa soffrire. Forse, inizierete a mettere in discussione i vostri sentimenti. Film consigliato: Torno indietro e cambio vita (Netflix).

Gemelli: non sarete ancora pronti ad impegnarvi in una relazione stabile. Preferirete mantenere la vostra libertà e trascorrere il tempo libero con gli amici. Il lavoro, secondo l’oroscopo di oggi, sarà caratterizzato da alti e bassi. Film consigliato: 17 ragazze (Amazon Prime).

Cancro: il vostro cuore verrà conteso da due persone speciali. Al momento, non vi sentirete ancora pronti a prendere una decisione, ma non potrete rimandare troppo a lungo. Sarà fondamentale seguire i vostri sentimenti. Film consigliato: The Kissing Both (Netflix).

Oroscopo del 12 luglio: Bilancia stanca e Scorpione pronto a partire

Leone: tutte le vostre energie verranno usate per il lavoro. Sarete entusiasti della vostra professione e non vi peserà dedicare del tempo al miglioramento delle vostre risorse. Non dimenticate, però, di fare anche qualche piccola pausa. Film consigliato: Freaks (Amazon Prime).

Vergine: questo lunedì non inizierà nel migliore dei modi per voi. L’umore altalenante e i contrasti famigliari, infatti, non vi consentiranno di essere totalmente padroni del vostro tempo. Il lavoro vi metterà alla prova, ma farete di tutto per dimostrare il vostro valore. Film consigliato: Lady Macbeth (Amazon Prime).

Bilancia: non sarete certi di poter dare il massimo sul lavoro. Vi sentirete stanchi e vi renderete conto di aver bisogno di un po’ di riposo. Non tutti i colleghi si riveleranno comprensivi: alcuni sfrutteranno l’occasione per cercare di mettervi in cattiva luce. Film consigliato: Le amiche della sposa (Amazon Prime).

Scorpione: avrete proprio di bisogno di partire per una vacanza. Potrebbe essere il momento giusto per iniziare a organizzare il prossimo viaggio. Ambienti sereni e a contatto con la natura vi aiuteranno a recuperare le energie. Film consigliato: Dancing Queens (Netflix).

Oroscopo del giorno: un 12 luglio imprevedibile per Sagittario e Acquario

Sagittario: l’oroscopo di oggi prevede una giornata ricca di cambiamenti. Sarete pronti a lasciarvi alle spalle tutte le situazioni che vi hanno fatto soffrire, per dare spazio a persone nuove. Affronterete il lavoro a testa alta e non avrete alcuna paura di far ascoltare la vostra voce. Film consigliato: Un padre (Netflix).

Capricorno: non riuscirete a mettere un freno ai vostri sentimenti. Sarete completamente travolti dall’amore per il partner e non vedrete l’ora di passare un po’ di tempo insieme. Darete spazio al vostro lato più romantico in modo da organizzare una dolcissima sorpresa. Film consigliato: Ascensione (Netflix).

Acquario: il partner avrà molte sorprese per voi. Il suo intento sarà quello di rafforzare l’intimità di coppia e voi non vi tirerete indietro. Sarete felici di poter ritrovare la giusta stabilità emotiva e di essere nuovamente in sintonia con la persona amata. Film consigliato: Il faro delle orche (Netflix).

Pesci: il rapporto con un vostro amico verrà messo a rischio da alcune incomprensioni. Non accetterete di allontanarvi, ma preferirete affrontare subito la questione. Forse, occorrerà un po’ di tempo per far tornare le cose come prima. Film consigliato: Baby gang (Amazon Prime).