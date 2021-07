Non tutti si ricorderanno de La Talpa. Questo format, amatissimo dal pubblico, andò in onda per l’ultima volta nel 2008. La terza edizione venne condotta da Paola Perego, però, dopo la sua conclusione, non ci fu alcun rinnovo. Adesso, sembra che le cose stiano per cambiare. La Mediaset, infatti, ha annunciato il ritorno de La Talpa per la stagione 2022.

Stando alle prime anticipazioni, il programma dovrebbe andare in onda su Canale 5. Questa volta, pare che la rete voglia investire davvero ne La Talpa perché l’acquisizione dei diritti sarà valida per i prossimi sei anni. Al momento, non ci sono ancora notizie sulla conduzione e sul numero di puntate previste.

La Talpa si concluse nel 2008 con la vittoria di Karina Cascella

Nella terza edizione de La Talpa, che si concluse il 14 novembre 2008, presero parte tredici protagonisti. Lo scopo era quello di trovare il partecipante incaricato di sabotare il gioco degli altri. Quest’ultimo, sconosciuto anche al pubblico, doveva essere in grado di sviare i sospetti e di agire senza essere smascherato. Il programma era molto amato proprio per il mistero che aleggiava attorno alla figura del sabotatore. Inoltre, le sfide apparivano piuttosto difficili da portare a termine.

L’ultima vincitrice del programma fu Karina Cascella che, grazie alla sua determinazione, portò a casa un montepremi di 200.000 euro. Franco Trentalance, invece, nonostante gli sforzi per allontanare l’attenzione da lui, venne accusato fin dalle prime puntate di essere la famigerata talpa.

Anche Netflix ha acquistato i diritti de La Talpa

Netflix, colosso dello streaming digitale, ha mostrato un certo interesse nei confronti del format televisivo. Questo l’ha spinto ad acquistare i diritti del programma, ma Mediaset è riuscito a batterlo sul tempo. Queste le parole di Piersilvio Berlusconi:

“Il format è stato acquisito da un grande player internazionale (si riferisce a Netflix, ndr), ma noi siamo stati più veloci: i diritti sono nostri per sei anni“.

Non è la prima volta che Netflix punta sui reality show. Sulla sua piattaforma, infatti, è possibile trovarne diversi tra cui: RuPaul’s Drag Race, Next in Fashion e The Real Housewives.