Il reality show La Talpa, tra il più amato dagli italiani, potrebbe tornare presto sul piccolo schermo e lo farebbe approdando proprio su Netflix. Questa è la notizia che sta circolando nelle ultime ore e che ha lasciato un po’ tutti di stucco. Effettivamente, se questa indiscrezione trapelata diventasse realtà, si tratterebbe di un vero e proprio colpaccio messo a segno dalla piattaforma di streaming in questione.

Per diversi anni si è parlato di far tornare in vita un programma che ha saputo coinvolgere i telespettatori italiani: prima doveva essere mandato in onda sulla Rai, dove il reality è nato e magari al posto di Pechino Express dal momento che dall’estate 2020 è passato ufficialmente su Sky. Poi, invece, si è parlato di riprendere da dove si era terminato, ovvero di trasmetterlo sulle reti Mediaset.

Tante voci, rumors e indiscrezioni che si sono tramutate sempre in un nulla di fatto. Ora, però, sembrerebbe proprio che tra i due litigati ci sia un terzo che stia “godendo”: Netflix, infatti, pare abbia acquistato i diritti a livello globale del format La Talpa.

La Talpa su Netflix: ecco cosa sta succedendo e cosa sappiamo al momento

Ci teniamo a precisare che per il momento sembra trattarsi solamente di una indiscrezione e che non ci siano state conferme ufficiali a riguardo. La notizia, però, ha iniziato a fare il giro del web e non sembra essere il solito rumor da poco conto. Dunque, se il tutto verrà confermato e La Talpa dovesse tornare in Italia, potrebbe farlo approdando sulla piattaforma di streaming.

Questa ipotesi, per altro, sembra prendere ancora più piede perché in Italia, a differenza di Spagna, Gran Bretagna o Stati Uniti, Netflix non ha ancora prodotto intrattenimento originale. Come saprete, infatti, La Talpa non è il solito reality show e avendo una forte componente adventure e mistery, potrebbe avere le carte in regola per sopravvivere, anche nel nostro Paese, senza la diretta.

Come sarà e si svolgerà La Talpa targata Netflix? Magari verrà inserita nel catalogo multimediale come se fosse una serie tv? Senza una ufficialità è ancora troppo presto per dirlo e quindi non ci resta che aspettare di saperne di più a riguardo. Intanto, vi rinfreschiamo la memoria ricordandovi che il vincitore della terza e ultima edizione mandata in onda su Italia 1 e condotta Paola Perego fu Karina Cascella e che la Talpa era il pornoattore Franco Trentalance.