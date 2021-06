Dopo l’uscita negli Stati Uniti e su Sky, Chicago Fire 8 sta per arrivare anche in chiaro su Italia 1. Il secondo canale Mediaset si conferma dunque punto di riferimento essenziale per chi segue da ormai sette stagioni la squadra di vigili del fuoco guidata da Wallace Boden, il comandante della Caserma 51 interpretato dall’attore Eamonn Walker. Di seguito la data di uscita in Italia e le prime anticipazioni sugli episodi della nuova stagione.

Chicago Fire 8, quando inizia su Italia 1?

L’inizio di Chicago Fire 8 è in programma per mercoledì 14 luglio, in prima serata su Italia 1. Dallo stesso giorno sarà possibile vedere la serie televisiva anche in streaming grazie alla piattaforma Mediaset Infinity.

La data comunque non è ancora stata ufficializzata, ma sono numerose le indiscrezioni che riportano il via ai nuovi episodi per il secondo mercoledì del mese di luglio.

Intanto, le reti Mediaset stanno trasmettendo la promo del ritorno di Chicago Fire, con la scritta “Prossimamente” ben in vista. Torneremo dunque ad aggiornare l’articolo non appena la data di uscita verrà ufficializzata.

Cosa succede nell’ottava stagione di Chicago Fire?

Vista la precedente uscita in America e sulla pay-tv Sky, prima ancora dell’arrivo su Italia 1 sappiamo già cosa aspettarci dalla nuova stagione. Le anticipazioni su Chicago Fire 8 ci confermano che la coppia composte da Kelly e Reed sarà ancora protagonista della trama, insieme a Matthew, Sylvie e Kyle, protagonisti di un triangolo amoroso destinato a diversi colpi di scena nel proseguo dei prossimi episodi.

