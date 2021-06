Scene da un Matrimonio è il docu-reality nato nel 1990, che veniva trasmesso nella seconda serata di Canale 5 e che per diversi anni ha tenuto compagnia la pubblico del piccolo schermo. Dopo l’ultima edizione andata in onda nel 2015 su Rete 4, intitolata Nuove Scene da un Matrimonio, dove non ha ottenuto il successo sperato, pare che potrebbe tornare proprio sulla rete del ‘Biscione’ e addirittura in prima serata.

Negli ultimi anni il filone di programmi che hanno raccontato le feste nuziali o di altro genere sono stati molteplici: basta pensare a Wedding Planner e Il Boss delle Cerimonie su Real Time o al fortunatissimo Giortì, disponibile solo in streaming e su Witty Tv, che ha avuto milioni di visualizzazioni e ha visto come protagoniste Giulia De Lellis e Gemma Galgani.

Sembrerebbe che proprio per questo i vertici Mediaset abbiano deciso di rispolverare dal passato Scene da un Matrimonio e di riproporlo ai telespettatori per la prossima stagione televisiva. La novità, oltre alla rete di messa in onda, pare essere principalmente su chi condurrà la trasmissione in questione. Ecco cosa dicono i primi rumors a riguardo.

Scene da un Matrimonio, Gerry Scotti possibile conduttore?

I dirigenti della ex Fininvest per il reboot dal sapore altisonante del docu-reality pare abbiano deciso di affidare la conduzione a Gerry Scotti. Secondo quanto abbiamo appreso, infatti, sembrerebbe che il conduttore pavese sia il principale indiziato per guidare questo programma, il quale, per altro, gli permetterebbe di ritornare in prime time la domenica con un show tutto suo.

Ebbene sì, caro lettore, nonostante i palinsesti Mediaset non siano ancora stati definiti e quindi potrebbero esserci dei cambiamenti nei prossimi giorni, è evidente che a Cologno Monzese ci sia una rivoluzione in atto. La scelta di proporre questo show in prima serata la domenica, infatti, è dettata anche dal fatto che la rete ammiraglia di Pier Silvio Berlusconi è rimasta orfana di Live non è la d’Urso.

Nel mentre Barbara d’Urso potrebbe vedersi ridurre anche l’orario della diretta di Pomeriggio 5, Scene da un Matrimonio andrebbe a collocarsi esattamente al posto di Live e, per quanto ne sappiamo al momento, dovrebbe essere mandato in onda dopo un altro breve ciclo in prime time di Avanti un Altro.

Ovviamente, per il momento, nulla è stato ancora confermato o smentito. Pertanto, vi invitiamo a continuare a seguirci per aggiornamenti più dettagliati e sicuri in seguito.