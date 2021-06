Il sabato pomeriggio estivo di Rai Uno si modifica un po’, ma non troppo ci verrebbe da scrivere. Italia Sì, infatti, nonostante i rumors che lo volevano chiuso momentaneamente in un cassetto o, addirittura, con un orario ridotto, anticipa l’orario di messa in onda e durerà anche un po’ di più rispetto a quanto siamo stati abituati durante il periodo invernale.

Il talk show di Marco Liorni ha esordito con la prima puntata il 15 settembre 2018 e potremmo scrivere che è nato per essere il programma che fa la concorrenza al caterpillar degli ascolti Verissimo che viene trasmesso su Canale 5.

Ogni sabato dalle ore 16:45 alle 18:45, anche se per la prima metà della terza edizione ha anticipato la messa in onda alle 16:00, tiene compagnia al pubblico del piccolo schermo con le proprie storie. Proprio sull’orario di inizio della trasmissione, in questa calda e umida estate, c’è una importante novità che vi andiamo a svelare di seguito.

Italia Sì: ecco a che ora va in onda nel sabato pomeriggio estivo di Rai Uno

I vertici della tv di Stato hanno deciso di anticipare la messa in onda di Italia Sì alle ore 14 presumibilmente a partire da sabato 26 giugno 2021. Il talk show di Marco Liorni durerà fino alle ore 16:40 circa, garantendo più di due ore e mezza di diretta, per poi passare la palla a Linea Bianca e Linea Blu, che si alterneranno nella programmazione estiva del sabato pomeriggio del primo canale della tv pubblica, e, infine, A Sua Immagine che verrà posticipato alle ore 18.

Nessuna riduzione di orario per lo show del 55enne romano, come qualcuno aveva ipotizzato, e sarà dunque questo il palinsesto estivo su cui la rete ammiraglia della Rai ha deciso di puntare durante i sabato pomeriggio estivi. Nulla da fare per chi, invece, si aspettava un nuovo talk condotto da Caterina Balivo durante l’estate. Sembrerebbe, infatti, che questa idea sia stata stoppata da Lucio Presta, agente di spettacolo, che pare abbia messo un presunto veto su un nuovo programma con al timone la conduttrice napoletana.