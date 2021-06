Dopo la pausa dovuta agli europei di calcio e la difficile situazione di salute vissuta da Mara Venier nelle scorse settimane, la conduttrice tornerà in onda con un nuovo appuntamento di Domenica In, nella giornata del 20 giugno. In tale occasione, infatti, verrà trasmessa la quarantesima puntata del programma domenicale.

Per l’occasione, la padrona di casa della trasmissione ospiterà tanti ospiti d’eccezione. Ci saranno, infatti, cantanti, attori, ballerini, protagonisti di altri programmi televisivi e molto altro. Vediamo nel dettaglio che cosa prevedono le anticipazioni della prossima puntata.

Il ritorno di Domenica In e i primi ospiti

Domenica 20 giugno andrà in onda la quarantesima puntata di Domenica In, con alla guida la stakanovista Mara Venier. A seguito della difficile messa in onda della puntata del 6 giugno, in cui la donna riversava in condizioni di salute piuttosto precarie, e la sosta per lasciare spazio agli Europei di calcio, la presentatrice tornerà al timone di uno dei programmi più seguiti della domenica.

L’appuntamento è previsto, come sempre, alle 14:00 e terminerà alle 17 per lasciare spazio alla partita Italia Galles. Passando al menu offerto per l’occasione, vediamo che la puntata sarà suddivisa, come sempre, in due parti. Nel corso della prima verranno privilegiati i temi legati al covid. A tal proposito, ci sarà il medico Pierpaolo Sileri che ragguaglierà circa l’evoluzione epidemiologica del nostro paese. In collegamento, poi, ci sarà anche il professore Matteo Bassetti. Mara Venier, poi, intervisterà anche Maurizio Costanzo.

La sfera dell’intrattenimento e varietà

Passando ai temi più leggeri, poi, vedremo che verrà dato spazio anche a due volti dello spettacolo molto famosi e molto simpatici, ovvero, la cantante Orietta Berti e l’attore e comico Nino Frassica. L’attrice Paola Minaccioni, poi, entrerà in studio per presentare il suo nuovo film chiamato School of Mafia. Restando sempre in tema di attori, poi, vedremo che sarà intervistato anche Salvatore Esposito, noto al pubblico come Genny Savastano nella serie Gomorra.

Quest’ultimo parlerà, naturalmente, dell’esperienza della fiction, la quale si accinge a completare l’ultima stagione della saga. L’attore, però, si soffermerà soprattutto sul lancio del suo primo libro “Sciamani”. Altro personaggio molto atteso per la puntata del 20 giugno di Domenica In, poi, è Giulia Stabile, la vincitrice del torneo di danza di Amici di Maria De Filippi. La diretta si concluderà, poi, con le interviste al cantante Bruno Venturini, all’etoile Eleonora Abbagnato ed il cantante Boomdabash, il quale presenterà la sua hit dell’estate. Non ci resta che attendere le 14:00 di domenica prossima per saperne di più.