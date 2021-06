Disney+, la piattaforma streaming di Disney, ha comunicato la nuova data di uscita della serie animata Monsters & Co. La serie – Lavori in corso. Inoltre, ha pubblicato anche il trailer ufficiale, dando così modo al pubblico di vedere le prime scene dell’attesissima serie.

Quando esce Monsters & Co. La serie – Lavori in corso su Disney+

Monsters & Co. La serie – Lavori in corso uscirà mercoledì 7 luglio, data in cui sarà reso disponibile su Disney+ il primo episodio. In seguito, le nuove puntate saranno rese disponibili gratis per gli abbonati ogni mercoledì, per un totale di 10 episodi. Anche se non è stata data alcuna comunicazione in merito, ogni episodio dovrebbe essere caricato sulla piattaforma alle 9 del mattino (ora italiana).

La serie si basa sul lungometraggio Monsters & Co., pellicola prodotta dalla Pixar nel 2001. A differenza di 20 anni fa però, la serie è realizzata dallo studio Disney Television Animation, e farà il suo debutto direttamente in streaming.

La storia di Monsters & Co. La serie – Lavori in corso è ambientata sei mesi dopo i fatti accaduti nel primo film. Stavolta il liet motiv non è spaventare, ma ridere. Uno dei protagonisti della nuova serie è Tylor Tuskmon, un giovane mostro appena laureatosi alla Monsters University e desideroso di lavorare insieme a James P. Sullivan e Mike Wazowski, da sempre i suoi idoli.

Trailer

Di seguito il trailer ufficiale della serie Monsters & Co. – Lavori in corso su Disney+. Il video è stato pubblicato sull’account ufficiale YouTube di Disney+ martedì 15 giugno.

