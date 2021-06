Anche questa settimana ci sarà il consueto appuntamento con il salotto del sabato pomeriggio di Canale 5 che ha avuto un ottimo successo nella stagione televisiva 2020/2021. Verissimo le storie è una sorta di raccolta delle vicende che i personaggi del mondo dello spettacolo hanno raccontato nel talk show di Silvia Toffanin durante questa ultima edizione.

L’orario non cambia e infatti il programma viene mandato in onda sempre alle ore 16 sulla rete ammiraglia di Mediaset, dando la possibilità al pubblico del piccolo schermo di rivivere le storie più emozionanti e avvincenti. La bella stagione e la voglia delle persone di uscire di casa, specialmente nel weekend, non sembra intaccare molto in modo negativo sugli ascolti. I due appuntamenti precedenti, infatti, hanno avuto un discreto successo.

Di seguito, dunque, ecco quali sono gli ospiti che rivedremo nella terza puntata di sabato 12 giugno 2021 di Verissimo le storie.

Verissimo le storie, tutti gli ospiti che rivedremo nella puntata del 12 giugno

Nella terza puntata di Verissimo le storie gli ospiti presenti in studio, o in collegamento, saranno ben 6: Stefano Accorsi sarà uno di questi. L’attore bolognese ha raccontato come ci si sente ad essere padre per la quarta volta e come è cambiata la sua vita artistica e privata da quando c’è il Covid-19.

Nella replica, o raccolta se preferite, che vedremo sabato 12 giugno, ci sarà spazio per la storia di Sabrina Ferilli: l’attrice romana ha raccontato alcuni dettagli inediti della propria vita privata e della carriera televisiva, toccando anche l’argomento che ha trattato con la fiction che l’ha vista protagonista lo scorso autunno “Svegliati Amore Mio”.

Rimanendo tra i personaggi dello spettacolo che sono nati nella capitale, vi possiamo annunciare che si siederà di fronte a Silvia Toffanin una conduttrice che quest’ultima conosce molto bene: Ilary Blasi. La moglie di Francesco Totti, all’epoca dell’intervista, doveva partire con l’edizione 2021 dell’Isola dei Famosi e ha svelato l’emozione che stava provando nell’affrontare questa nuova avventura.

Concluderanno il quadro degli invitati a Verissimo l’energia di Loredana Bertè, cantautrice che ha deliziato il pubblico con i suoi racconti che hanno sempre qualcosa di nuovo, di simpatico, spiritoso e allo stesso tempo malinconico, le storie di una donna raccontate dall’attrice Nancy Brilli, che ha svelato anche qualche dettaglio inedito sull’allora tanto chiacchierato “Ares Gate”, e il sorriso di Maria Amelia Monti.