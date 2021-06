Le incomprensioni sono all’ordine del giorno tra Eda e Serkan, ma per il bene di entrambi dovranno trovare un punto d’incontro per raggiungere ciascuno i propri obiettivi. Domani, giovedì 3 giugno, Love is in the Air torna in onda con una nuova puntata nel day-time pomeridiano di Canale 5. Un vecchio detto afferma che l’amore non è bello se non è litigarello, e quello a cui il pubblico sta assistendo da meno di 72 ore è, a tutti gli effetti, l’inizio di una storia importante. Anche i due diretti interessati non ci metteranno molto per capirlo, anzi.

A seguire le anticipazioni di Love is in the Air per la puntata di giovedì 3 giugno.

Anticipazioni Love is in the Air: cosa succederà nella puntata del 3 giugno

Le anticipazioni sulla puntata di Love is in the Air in onda domani 3 giugno ci rivelano che Eda e Serkan si metteranno d’accordo per fingere di essere fidanzati. L’obiettivo è duplice: da una parte, Serkan si augura di tornare insieme all’ex fidanzata Selin giocandosi la carta della gelosia; dall’altra, Eda aiuterà Serkan in cambio dell’agognata borsa di studio, grazie alla quale potrà studiare in Italia per diventare un giorno architetto paesaggista, da sempre il suo sogno nel cassetto.

I due dimostrano da subito di entrare nella parte alla perfezione. Durante la presentazione di un progetto, infatti, Eda e Serkan si scambieranno un bacio appassionato davanti a un’incredula Selin. Fin da subito l’ex di Bolat si mostra insofferente nei confronti della sua storia d’amore con la sconosciuta Eda, non immaginando però che sia tutto un piano orchestrato a tavolino da entrambi. Per Selin la figura della Yildiz inizia a diventare scomoda, tanto da indurla a investigare sul passato della donna.

L’affascinante ex fidanzata di Serkan non è però l’unica a nutrire una forte antipatia per la povera Eda, che dovrà cominciare a preoccuparsi anche di un’altra donna. La trama di Love is in the Air per la puntata del 3 giugno ci svela infatti che, non appena venuta a conoscenza del fidanzamento del nipote, anche la zia Ayfer resterà letteralmente sconvolta.

