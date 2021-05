Il programma Vensus Club, ideato e scritto da Marco Slavati insieme a Armando Vertorano e Marco Zampetti, sta avendo un ottimo successo nonostante vada in onda in seconda serata, e quindi in un orario in cui molti sono già andati a letto, su Italia 1. Sembra ieri che abbiamo appreso la notizia di questo nuovo late show condotto da Lorella Boccia sulla rete Mediaset e, invece, siamo giunti già alla quarta puntata.

Domani, giovedì 27 maggio 2021, infatti, oltre alle invitate fisse Iva Zanicchi, già opinionista dell’Isola dei Famosi e Mara Maionchi, che interverranno e commenteranno dal loro tavolino in prima fila con colorita sagacia e disincantata saggezza le storie e quello che accade in studio, ci saranno anche degli ospiti illustri e che appartengono al mondo dello spettacolo.

Tutti gli ospiti di Venus Club nella puntata del 27 maggio

Il late show Venus Club è tutto al femminile e proprio per questo è frizzante, imprevedibile e pronto ad accogliere con confidenza e simpatia alcune delle donne della musica e dello spettacolo più amate dal pubblico, ma anche volti emergenti dell’arte, della cultura e dell’intrattenimento. Tutte pronte a mettersi in gioco con domande inattese e piccole sfide.

Nello studio, che creerà l’ambiente di un locale notturno in cui le storie non solo si raccontano ma accadono e si vivono, tra gli ospiti della quarta puntata ci saranno la cantante Anna Tatangelo, in radio con il suo nuovo singolo “Serenata”, e due donne da un ritratto inedito: la criminologa Flaminia Bolzan e la showgirl Micol Ronchi.

Tutte si racconteranno al pubblico presente in sala e a quello che seguirà la messa in onda dal piccolo schermo, circondate da un ambiente accogliente e ancora tutto al femminile. Nel cast, infatti, ci sono: Daniela Istrate, nota campionessa di flair bartender, una ‘barwoman’ acrobatica che preparerà cocktail per gli ospiti presenti in sala, una live band guidata dalla talentuosa Micol Arpa Rock, che reinterpreta i classici del rock con l’arpa classica, e delle cameriere con capacità performative strabilianti quali ballerine, pole dancer e contorsioniste, senza dimenticarci di Eman Rus che in ogni puntata crea fotomontaggi divertenti dedicati agli ospiti presenti in studio.

L’appuntamento con Venus Club, dunque, è per giovedì 27 maggio 2021 in seconda serata su Italia 1 con la quarta puntata del late show dal successo inarrestabile.