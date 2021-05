In Beautiful, negli episodi in onda dal 30 maggio al 5 giugno 2021, Hope interromperà la cerimonia nuziale di Zoe e Thomas presentandosi vestita da sposa. Il giovane Forrester non esiterà a piantare in asso Zoe sull’altare, nella convinzione che la Logan lo voglia sposare. Per lui sarà però in arrivo un’amara sorpresa.

Beautiful, spoiler: Hope vuole smascherare Thomas

Le trame di Beautiful si faranno sempre più avvincenti soprattutto dopo che Hope scoprirà che Thomas l’ha sempre ingannata e starà utilizzando sia Zoe che Thomas per riavvicinarsi a lei. In particolare, la Logan, insieme e Liam e Steffy, studierà un piano per smascherare il giovane Forrester. Quest’ultimo intanto, continuerà a far pressioni su Douglas affinché il bambino convinca Hope a sposarlo.

Beautiful, trame al 5 giugno: Bill e Brooke si baciano

Prima di assistere alle nozze, assisteremo ad un altro colpo di scena che interesserà Bill e Brooke. I due si ritroveranno a parlare degli ultimi accadimenti e la Logan si mostrerà preoccupata per ciò che potrà succedere. Il magnate le prometterà di starle sempre accanto e di sostenerla e, in un momento di debolezza, tra i due scatterà un bacio. Subito dopo, Brooke si pentirà del gesto. Arriverà poi, il giorno delle nozze tra Thomas e Zoe e gli invitati saranno in attesa dell’ingresso della sposa.

Anticipazioni Beautiful: Thomas lascia Zoe sull’altare

Zoe e Thomas di fronte a Carter, saranno pronti a scambiarsi i voti nuziali, ma la cerimonia verrà interrotta da Douglas, il quale avrà una crisi e scapperà in un’altra stanza. Hope seguirà il bambino per consolarlo. La cerimonia proseguirà ma verrà interrotta ancora una volta da Hope, la quale si presenterà in abito da sposa tenendo per mano proprio Douglas. Alla vista della Logan, Thomas lascerà Zoe sull’altare, credendo che Hope abbia deciso di diventare sua moglie. In realtà le cose non saranno affatto come immagina Thomas e per lui saranno in arrivo amare sorprese. Per scoprire tutti i dettagli, non resta che seguire gli appuntamenti di Beautiful in onda su Canale 5 da domenica 30 maggio a sabato 5 giugno, nel consueto orario delle 13:40.

Potrebbe interessarti: Beautiful, ecco come e dove vedere le repliche delle puntate