Stavolta è davvero tutto pronto per il sessantatreesimo Zecchino d’Oro, dopo il rinvio dello scorso anno a causa della positività al coronavirus di Carlo Conti, scelto dalla Rai per la condurre la nuova edizione. Le canzoni sono rimaste le stesse, i giovanissimi artisti anche, così come alcuni autori di spicco, tra cui si annoverano Leonardo Pieraccioni (Mozart è stato gestito male), Simone Cristicchi (Custodi del mondo) e Paolo Belli (La vacanza ideale). Con più di cinque mesi di ritardo dalle date previste inizialmente, lo Zecchino d’Oro 2021 è pronto a sbarcare nel pomeriggio di Rai 1 alla fine di questo mese, con Conti saldamente al timone della conduzione.

A seguire tutto quello da sapere sulla prossima edizione del Festival dello Zecchino d’Oro.

Cantanti e canzoni dello Zecchino d’Oro 2021

Ecco la lista dei cantanti e delle canzoni in gara del 63° Zecchino d’Oro:

Angelica Zina Cottone , 8 anni di Reggio Calabria, canta Un minuto, brano di Stefano Rigamonti e Mario Gardini

, 8 anni di Reggio Calabria, canta Un minuto, brano di Stefano Rigamonti e Mario Gardini Laura Calbi , 7 anni di Matera, canta Salutare è salutare, brano di Antonio Buldini e Carmine Spera

, 7 anni di Matera, canta Salutare è salutare, brano di Antonio Buldini e Carmine Spera Alice Giella , 5 anni di Santo Stefano di Magra (Spezia), canta Pippo e la motoretta, brano di Alberto Zeppieri e Victor Daniel

, 5 anni di Santo Stefano di Magra (Spezia), canta Pippo e la motoretta, brano di Alberto Zeppieri e Victor Daniel Nicole Catalano , 6 anni di Mira (Venezia), canta Pappappero, brano di Valerio Baggio, Lorenzo Tozzi e Maria Elena Rosati

, 6 anni di Mira (Venezia), canta Pappappero, brano di Valerio Baggio, Lorenzo Tozzi e Maria Elena Rosati Davide Bellemo , 6 anni di Chioggia (Venezia), e Martina Serravalle , 9 anni di Bergamo, cantano Mozart è stato gestito male, brano di Francesco Tricarico e Leonardo Pieraccioni

, 6 anni di Chioggia (Venezia), e , 9 anni di Bergamo, cantano Mozart è stato gestito male, brano di Francesco Tricarico e Leonardo Pieraccioni Christine Merveille Kengne , 8 anni di Monza, canta Mille scarpe, brano di Giuliano Ciabatta e Mario Gardini

, 8 anni di Monza, canta Mille scarpe, brano di Giuliano Ciabatta e Mario Gardini David Juan Navarro Solano , 9 anni di Monopoli (Bari), canta La vacanza ideale. brano di Paolo Varoli e Paolo Belli

, 9 anni di Monopoli (Bari), canta La vacanza ideale. brano di Paolo Varoli e Paolo Belli Alessandro Pompeo , 6 anni di Montescaglioso (Matera), canta Il serpente balbuziente, brano di Alessandro Visintainer e Flavio Careddu

, 6 anni di Montescaglioso (Matera), canta Il serpente balbuziente, brano di Alessandro Visintainer e Flavio Careddu Andrej Avella , 6 anni di Giardini Naxos (Messina), canta Il bambino e il mare, brano di Francesco Itri Tardi, Alessandro Casadei e Fabrizio Bove

, 6 anni di Giardini Naxos (Messina), canta Il bambino e il mare, brano di Francesco Itri Tardi, Alessandro Casadei e Fabrizio Bove Anita Olivieri , 8 anni di Lurago d’Erba (Como) canta Hai visto mai, brano di Gianfranco Fasano e Antonio Buldini

, 8 anni di Lurago d’Erba (Como) canta Hai visto mai, brano di Gianfranco Fasano e Antonio Buldini Davide Martiello , 6 anni di Ginosa (Taranto), canta Discopizza dj, brano di Andrea Vaschetti, Gianfranco Grottoli e Andrea Casamento)

, 6 anni di Ginosa (Taranto), canta Discopizza dj, brano di Andrea Vaschetti, Gianfranco Grottoli e Andrea Casamento) Anita Bartolomei , 7 anni di Belforte del Chienti (Macerata), canta Custodi del mondo, brano di Gabriele Ortenzi e Simone Cristicchi

, 7 anni di Belforte del Chienti (Macerata), canta Custodi del mondo, brano di Gabriele Ortenzi e Simone Cristicchi Aurora Griggio , 5 anni di Vigonza (Padova) e Sara Maria Corrado , 7 anni di Monza, cantano Come le formiche, brano di Tommaso Fasano e Gianfranco Fasano

, 5 anni di Vigonza (Padova) e , 7 anni di Monza, cantano Come le formiche, brano di Tommaso Fasano e Gianfranco Fasano Maria Delfino, 6 anni di Arenzano (Genova), canta Cha cha cha del gatto nella scatola, brano di Alessandro Augusto Fusaro e Davide Capotorto

Quando inizia lo Zecchino d’Oro 2021

Lo Zecchino d’Oro 2021 andrà in onda domenica 30 maggio su Rai 1 dalle 17:20 alle 20:00. A differenza delle passate edizioni, quest’anno la manifestazione canora con protagonista il piccolo coro dell’Antoniano di Bologna si svolgerà in un’unica puntata.

Si tratta di una grande novità rispetto al passato, complice anche la “defezione” della coppia composta da Francesca Fialdini e Flavio Insinna, dati dai rumor delle settimane passate come molto vicini alla conduzione dei tradizionali appuntamenti pomeridiani, per poi lasciare il testimone a Conti in occasione della finalissima. Rispetto alle previsioni iniziali è saltata anche la finale in prima serata, visto che l’unico appuntamento previsto andrà in onda subito dopo Domenica In di Mara Venier in sostituzione dei programmi Da noi…a ruota libera e L’eredità.

Casting

Chiudiamo infine con il casting. Oltre al conduttore Carlo Conti e i piccoli protagonisti della gara canora, lo Zecchino d’Oro 2021 vedrà la partecipazione della conduttrice di Domenica In Mara Venier (in collegamento da Roma), della direttrice del coro dell’Antoniano Sabrina Simoni, a cui si aggiungono Leonardo Pieraccioni, Paolo Belli e Simone Cristicchi in qualità di autori dei brani in gara quest’anno.

Potrebbe interessarvi anche: Don Matteo 13, tutto quello da sapere sulla nuova stagione della fiction Rai