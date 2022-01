Aperte le selezioni per il 65esimo Zecchino d’Oro. I bambini che vogliono partecipare interpretando le canzoni in gara, possono iniziare a partecipare al casting. A dicembre 2022 su Rai 1 andrà in onda la 65esima edizione dello Zecchino d’Oro. Fino al 28 febbraio, gli aspiranti piccoli interpreti che vogliono partecipare, o meglio i loro genitori, possono recarsi sul sito casting.zecchinodoro.org. Vediamo come funziona la selezione per lo Zecchino d’Oro 2022.

Come partecipare al casting per lo Zecchino d’Oro 2022

Per partecipare al casting per lo Zecchino d’Oro 2022, basta scegliere la canzone della playlist dei brani più famosi dello Zecchino disponibile su casting.zecchinodoro.org. Si invia la canzone interpretata in un video di un minuto da caricare con una breve presentazione sul sito ufficiale del programma in un’apposita sezione. Questa procedura per partecipare al casting, è completamente gratuita. Le iscrizioni sono aperte ai bambini di età compresa tra i 3 e i 10 anni.

La selezione

Intanto, i video saranno esaminati dallo staff dell’Antoniano di Bologna e i candidati che supereranno la prima selezione saranno contattati e riascoltati in un secondo provino. Inoltre, per l’edizione 2022 la selezione riguarderà anche le canzoni in gara.

Le canzoni in gara per lo Zecchino d’Oro 2022

Fino al 13 febbraio 2022 sarà anche possibile partecipare alla selezione per la redazione delle canzoni in gara per la 65esima edizione del Festival dedicato ai più piccoli. Sul sito ufficiale sono spiegate sia le modalità che il regolamento. Le ultime edizioni dello Zecchino d’Oro sono state vinte da “Custodi del mondo” scritta da Simone Cristicchi e la 64esima invece da “Superbabbo” firmata da Marco Masini. La prossima edizione si potrà seguire su Rai 1 molto probabilmente sotto la direzione artistica di Carlo Conti.