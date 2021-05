Mediaset sembra abbia deciso di potenziare i programmi da offrire ai propri telespettatori e che per farlo sia andata, metaforicamente scrivendo, fino in Israele. È di qualche ora fa, infatti, la notizia che pare abbia acquistato i diritti di un nuovo format che si chiama Power Couple.

Nato in Israele e già esportato in altri 9 Stati del mondo come Brasile, Sudafrica e Germania, il nuovo programma che potremmo vedere comparire già nei palinsesti del prossimo anno, è stato accostato ad una alternativa invernale di Temptation Island. In realtà, da quello che apprendiamo, parrebbe essere per lo “stile di gioco” e per la sua concezione paragonato più a La Pupa e il Secchione.

Come funziona Power Couple, il nuovo format che potrebbe approdare su Mediaset

Quello che sappiamo al momento è che Power Couple prevede la sfida tra 8 coppie di fidanzati che dovranno vivere e convivere in una villa, affrontando dei giochi e cimentarsi in due diverse manche: prima le donne e poi gli uomini. Il membro che non parteciperà attivamente ai giochi , inoltre, dovrà scommettere una somma di denaro: se il partner supererà la prova, il montepremi su cui si era puntato verrà raddoppiato, diversamente la somma totale verrà decurtata della cifra scommessa.

La coppia che avrà la somma più bassa andrà momentaneamente a rischio eliminazione, mentre le altre potranno accedere alla terza manche dove non ci saranno scommesse; a questa gara parteciperanno attivamente tutti e due i partner. Al termine di tale sfida, che pare abbia il senso di mettere alla prova il feeling tra gli innamorati, chi si sarà classificato ultimo raggiungerà gli altri fidanzati già a rischio di uscita.

Una volta terminate tutte le sfide, saranno proprio i concorrenti di Power Couple, tramite delle nomination di coppia, a decidere chi dovrà lasciare definitivamente il gioco.

Quando va in onda e su quale canale

Il format originale di Power Couple prevede due puntate a settimana in prima serata. Tuttavia, in Brasile, è stato adattato in modo diverso e, nello specifico, viene mandato in onda dal lunedì al venerdì durante il giorno. Sarà interessante quindi capire come verrà adattato in Italia, se sarà in prime time oppure nell’access prime time e su quale canale Mediaset lo trasmetterà. Per il momento il più accreditato pare essere Italia Uno.