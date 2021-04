Una vita, anticipazioni 26 aprile-1°maggio: Bellita in gravi condizioni

In Una vita, le prossime puntate saranno ricche di colpi di scena. Bellita sarà in gravi condizioni a causa dell’avvelenamento ad opera di Margarita, mentre Felipe chiederà a Genoveva di sposarlo. Cosa risponderà la Salmeron?

Una vita, trame al 1°maggio: Bellita peggiora

Dando uno sguardo alle trame in onda sino a sabato 1 maggio, veniamo a sapere che le condizioni di Bellita si aggraveranno sempre di più. Il medico dopo averla sottoposta a degli esami, dirà a José Miguel e a Cinta che nel sangue della donna ci sarà qualcosa di strano. La donna faticherà a riprendersi, nonostante il ricostituente prescritto dal dottore. Felicia intanto, deciderà di trovare un pretendente per Camino.

Una vita, anticipazioni: Maite e Camino continuano la relazione segreta

Nel corso delle nuove puntate, Maite inviterà Camino ad accettare di farsi vedere in giro con i suoi pretendenti e ciò per sviare i sospetti su di loro. Le due donne infatti, continueranno la loro relazione clandestina. José Miguel intanto, pur di non lasciare sola la moglie, salterà più di uno spettacolo teatrale e lo farà senza avvertire nessuno, mettendo così a rischio la sua carriera. Felipe nel frattempo, deciderà di chiedere a Genoveva di diventare sua moglie ma, a sorpresa, la donna rifiuterà dicendogli che crescerà il bambino da sola.

Una vita, spoiler: Genoveva accetta di sposare Felipe

In Una vita inoltre, Velasco andrà a far visita proprio a Genoveva di ordine di Andrade, dicendole che il trafficante non sarà contento del suo operato visto che non sarà riuscita a boicottare il processo. Proprio Genoveva in seguito, si incontrerà con Santiago, al quale prometterà una ingente somma di denaro qualora la aiuti a portare a termine un certo piano. Cosa avrà in mente la Salmeron? Bellita invece, sembrerà stare in po’ meglio, ma Emilio sorprenderà Margarita mentre starà versando nel suo té il veleno. La donna sarà finalmente smascherata? Infine vedremo che Felipe farà di nuovo la proposta di matrimonio a Genoveva. Questa volta la donna accetterà.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Per seguire i nuovi episodi di Una vita basta sintonizzarsi su Canale 5 dal lunedì al sabato a partire dalle 14:10.

Potrebbe interessarti: Una Vita, ecco come e dove vedere le repliche delle puntate