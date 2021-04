La seconda stagione di LOL chi ride è fuori si farà! Cosa sappiamo al momento

LOL: chi ride è fuori 2 si farà? Sì, Amazon ha ufficializzato la seconda stagione tramite un breve annuncio sui social il 23 aprile, senza però anticipare né la data di uscita né tantomeno il cast dei nuovi episodi.

Dunque, a distanza di tre settimane dalla messa in onda di LOL, è arrivata la notizia che tutti i fan del comedy-show di Amazon attendevano: la seconda stagione di LOL-Chi ride è fuori si farà.

D’altronde era un copione già scritto, considerato il clamoroso successo di pubblico ottenuto dai sei episodi di LOL, disponibili in esclusiva su Amazon Prime Video. Ancora oggi, infatti, figura tra i contenuti di maggiore tendenza sui social, dove alcuni “strumenti di gioco” si sono trasformati in veri e propri cult. Vi dice niente il tubo sonoro di Frank Matano?

Ecco perché l’attesa per la conferma della seconda stagione di LOL: chi ride è fuori cresceva giorno dopo giorno tra il pubblico della serie, soprattutto tra chi continuava a ripensare agli sketch memorabili di Lillo, Ciro, Elio e Pintus.

Nuovi comici torneranno a fare di tutto per non ridere… la stagione 2 di #LOLitalia è stata confermata 🙌 Stay tuned! pic.twitter.com/qy4MJ7cMfx — Prime Video Italia (@PrimeVideoIT) April 23, 2021

Quando esce LOL: chi ride è fuori 2? Cosa sappiamo al momento

Ad oggi non c’è una data di uscita ufficiale per LOL: chi ride è fuori 2. O almeno, Amazon non si è ancora sbilanciato sull’argomento, sebbene non ci siano più dubbi sul fatto che ci saranno dei nuovi episodi.

Aggiornamento 21 aprile: Dagospia, citando fonti interne, ha rivelato che le registrazioni dei nuovi episodi prenderanno il via tra maggio e giugno, ipotizzando l’uscita della seconda stagione già per quest’autunno. Se la notizia fosse confermata, si tratterebbe di un netto anticipo rispetto alle consuete tempistiche, dal momento che tra una stagione e un’altra sono soliti trascorrere almeno dodici mesi. Inoltre, Dagospia ha precisato che la coppia di conduttori composta da Fedez e Mara Maionchi sarà confermata.

Non appena ne sapremo di più aggiorneremo in maniera tempestiva l’articolo, riportando la data di rilascio dei nuovi episodi di LOL. Per ingannare l’attesa, vi invitiamo a vedere i contenuti extra della prima stagione: al link inserito qui a fianco trovate la guida passo dopo passo per visualizzare i video inediti di LOL, quelli che non sono stati inseriti nelle puntate ufficiali.

Toto-comici in vista della seconda stagione

Intanto, c’è già qualcuno che ha lanciato il toto-comici per il nuovo capitolo del comedy-show targato Amazon. Tra le candidature spontanee citiamo quella di Luca Ward, noto attore e doppiatore italiano, concorrente dell’ultima edizione di Tale e quale show.

Aggiornamento 21 aprile: il quotidiano Il Messaggero ha svelato i possibili attori che prenderanno parte alla seconda stagione della serie in onda su Prime Video. Tra i nomi più gettonati figurano Claudio Bisio, Virginia Raffaele e Lucia Ocone. Per conoscere la lista completa dai un’occhiata al nostro approfondimento sul cast di LOL-Chi ride è fuori 2.

